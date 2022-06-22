Стилист дал совет беременным девушкам

Стилист Алеко Надирян рассказал, что носить девушкам в положении. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Стилист Алеко Надирян, одевающий бывшую девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову, модель Алесю Кафельникову, журналистку Ирину Шихман и других звезд, поделился своим мнением на тему гардероба для беременных. Он убежден, что на девушках в положении хорошо сидит кожаная одежда. В подтверждение своих слов стилист прикрепил фотографию Кайли Дженнер, подчеркнувшей округлившийся живот с помощью кожаного мини-платья.

"Обратите внимание на look Кайли в коже. Не знаю, насколько это удобно, но выглядит очень эффектно. Редко вижу беременных девушек в таком",

— прокомментировал он.

На примере Елены Перминовой, Алеси Кафельниковой, Эльзы Хоск и других моделей эксперт показал, что беременность — не противопоказание для смелых образов с облегающими платьями, короткими кардиганами и топами из латекса. Что касается обуви, Алеко Надирян посоветовал заменить туфли на каблуках моделями на плоском ходу.

"Мне кажется, что в этот период главное — чувствовать себя счастливо и комфортно. Это прекрасное время для девушек, им нужно наслаждаться",

— заключил он.