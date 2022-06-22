Рабский труд и призывы о помощи: вокруг бренда Shein разгорелся скандал

Вокруг китайского онлайн-магазина Shein разразился скандал. Сетевые детективы подозревают, что компания использует принудительный труд. Такой вывод они сделали после того, как стали замечать на одежде бирки с подозрительной надписью Need your help («Нужна ваша помощь» — Прим. Редакции). Что ответили на обвинения представители компании и что за ее закрытыми дверями происходит на самом деле, читайте в материале «Рамблера».

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Интернет-пользователи забили тревогу: они решили, что сотрудники китайского Shein пытаются привлечь внимание к своему положению на месте работы. К слову, теория родилась еще в мае этого года, когда в TikTok появилось видео, на котором девушка показывает бирку на футболке с мольбами о помощи (сейчас ролик набрал более 42 миллионов просмотров).

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Представители Shein все обвинения отрицают. В официальном заявлении они объяснили, что фраза Need your help является призывом использовать кондиционер для белья при первой стирке. Сотрудники компании также (на всякий случай) еще раз напомнили, что не используют принудительный труд, в том числе детский.