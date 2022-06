Рабский труд и призывы о помощи: вокруг бренда Shein разгорелся скандал

Вокруг китайского онлайн-магазина Shein разразился скандал. Сетевые детективы подозревают, что компания использует принудительный труд. Такой вывод они сделали после того, как стали замечать на одежде бирки с подозрительной надписью Need your help («Нужна ваша помощь» — Прим. Редакции). Что ответили на обвинения представители компании и что за ее закрытыми дверями происходит на самом деле, читайте в материале «Рамблера».