Как прошел второй день Московской недели моды

Во второй день Московской недели моды показы дизайнеров прошли в разных уголках столицы.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Свои коллекции на подиумах парка «Зарядье» представили: Moscow Art-Industrial Institute, «Vivat, MHPI!», Maria Rybakova, Akkulova Albina, YULIA SKALATSKAYA, LURVIN, ZA_ZA, Dear Passenger N., Maison Kaleidoscope, Maison ESVE и BÜRO UNIQUE x Gala Borzova.

Пресс-служба

Программа Московской недели моды на ВДНХ открылась показом бренда CHAPURIN под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его оркестра.

На Тверской площади прошел показ молодых дизайнеров из РГУ им. Косыгина.

Показы Московской недели моды также доступны онлайн: прямые трансляции Московской недели моды проходят на платформе ВКонтакте в сообществе и в разделе VK Видео.

Пресс-служба

Также на Московской неделе моды продолжает работу профессиональный B2B-шоурум в Музее моды в Гостином дворе.

В павильоне №2 «Робостанция» на ВДНХ стартовал проект Tech in Fashion, посвященный современным технологиям в моде.

Среди выступающих были Ольга Михайловская, Тимур Ильясов, Светлана Родина, Даниил Берг и другие. Модель и художник Данила Поляков показал арт-перформанс «Возвращение в космос», а визажист Юрий Столяров провел мастер-класс по макияжу в стиле футуризма. Также жители и гости столицы могли посетить выставку технологий моды с «умной» примерочной, 3D-сканером для снятия мерок и другими необычными экспонатами.

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты, которые позволят увидеть столицу через призму моды. Во время прогулки вы познакомитесь с современными музеями, стильными местами города и ресторанами.

Пресс-служба

Москвичи и гости города также могут посетить лекции и мастер-классы, которые проходят в культурных учреждениях по всей Москве. Полное расписание событий доступно на moscowfashion.ru.

Для Московской недели моды Московская фабрика мороженого АО «БРПИ» специально выпустила 4 эксклюзивных вкуса: эскимо «ГРАНАТ–ФИСТАШКА» в горьком шоколаде, эскимо «КЛУБНИКА–БАЗИЛИК» в белом шоколаде, мороженое «АПЕЛЬСИН–ШОКОЛАД» и «ВАНИЛЬ – БЕРЕЗОВЫЙ СОК» в вафельном стаканчике. Вкусы сезона можно приобрести также на городских площадках фестиваля «Московские сезоны».

Специально для гостей Московской недели моды отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк станут яркими героями модного сезона. Побалуйте себя в перерывах модных показов – загляните в «Метрополь».

Официальный стилист Московской недели моды — «Моне», официальные отели-партнеры «Метрополь» и «Балчуг Кемпински».