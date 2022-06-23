Почему мода на винтаж охватила весь мир

За последние несколько лет потребитель приобрел новые качества, главное из которых — осознанность. Покупать меньше, носить дольше — ключевая аксиома сегодняшнего шопинга. Еще в нулевых надеть одно и то же платье на светское мероприятие для звезды любого масштаба считалось моветоном, но теперь — это тренд, которого придерживаются буквально все: от молодых инфлюэнсеров до голливудских знаменитостей и даже монарших особ. Почему в век модного изобилия звезды все чаще обращаются к архивам, а их поклонники готовы часами копаться в секонд-хендах, — разбиралась «Лента.ру».

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Не «старье», а винтаж

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Работа игроков модного рынка за последние пять лет была плодотворной: на замену всему новому пришла масса альтернатив. В лексиконе пользователей сети, заинтересованных в фэшн-индустрии, появились три свежих термина: апсайклинг — изготовление одежды, предметов интерьера или арт-объектов из бывших в употреблении вещей, ресайклинг — повторное использование сырья и ресейл — перепродажа. Фраза «это винтаж» теперь слышится чаще, чем «это из последней коллекции». Но все ли предметы гардероба подходят под это понятие?

«Само слово "винтаж" пришло из виноделия. Изначально так называли или сорт вина, ставшего коллекционным из-за своих непревзойденных качеств, или сорт винограда определенного года, собранного в конкретной местности. Те же критерии применимы и к винтажным предметам: чаще всего это уникальные вещи, выполненные с 1930-х до начала 2000-х годов — показательные, характерные для своей эпохи. Как правило, это маркированные изделия определенных брендов или культовые образцы, принадлежавшие знаменитостям», — объясняет искусствовед, коллекционер и основательница галереи-бутика винтажных украшений и одежды VintageDream Ольга Лефферс.

Эксперт отмечает, что технически многие винтажные предметы являются секонд-хендом, то есть вещами не новыми. Однако не всякий секонд-хенд можно назвать винтажем.

Например, бабушкино платье не представляет культурного значения, но имеет сентиментальную ценность в кругу семьи. В случае если этот наряд сшил французский модельер Юбер де Живанши, он считается винтажным и потенциально может заинтересовать коллекционеров.

В то же время не всякий винтаж имеет высокую ценность. Например, одно украшение без драгоценных камней и металлов может стоить 20 тысяч долларов, а другое — всего 10 долларов. Ольга Лефферс подчеркивает, что все дело в уникальности: цена напрямую зависит от того, является изделие коллекционным или нет.

С неколлекционным винтажем все просто: он доступен и вполне приемлем по стоимости. В свою очередь, коллекционный винтаж является редкостью, за которой придется поохотиться. Кроме того, с годами он только растет в цене. Эксперт утверждает, что искать его следует в каталогах и книгах: такие предметы часто имеют патент — его номер указан на обратной стороне украшения. В эту категорию нередко попадают подиумные варианты — украшения и наряды из культовых коллекций знаменитых дизайнеров.

Мода мыслящих людей

Как известно, новое — это хорошо забытое старое. Такова установка мира, который десятилетиями изобретал, производил, потреблял и в конечном счете осознал, что перенасытился. Сегодня глобальным потеплением и вымиранием рыб в океане обеспокоены не только экологи, но и представители модной индустрии, которые нашли массу способов спасти окружающую среду. Бить тревогу и правда стоит: урон «быстрой моды», наносимый планете, вскоре может сравняться с нефтяной отраслью.

По статистике, только в Великобритании 11 миллионов предметов одежды еженедельно попадают на свалку. То есть каждый раз, когда производится очередная коллекция, бренды расходуют ценные природные ресурсы, рассуждает стилист, основатель журнала Style и собственной школы стиля Полли Рыжова.

Зачем покупать новое, осознавая то, что мода циклична, а тренды прошлого всегда возвращаются? Именно по этой причине сегодня винтаж стал прерогативой мыслящих людей



Полли Рыжова

стилист, основатель журнала Style и собственной школы стиля

Переход на «зеленую» сторону был упрощен: носить одежду годами уже является весомым вкладом в «спасение» планеты. Теперь это считается не признаком материального неблагополучия, а индикатором осознанности. Какие могут быть сомнения, когда сама Кейт Миддлтон появляется на публике в жакете Yves Saint Laurent, купленном в студенческие годы, а жена испанского короля донашивает платья, принадлежавшие ее знатной свекрови почти полвека назад?

Действительно, интерес к вещам с историей проявляют многие знаменитости. Так, певица Рианна для публичного объявления о своей беременности в январе выбрала винтажное пальто Chanel 1996 года и архивную подвеску Christian Lacroix 1980-х годов. Правозащитница Амаль Клуни надела кремовое пальто Balenciaga коллекции 1964 года, отправляясь в аэропорт после встречи с Папой Римским в мае 2016-го, а супруга принца Гарри Меган Маркл отдала предпочтение пальто Christian Dior 1960 года на одном из недавних торжеств королевской семьи.

Обращаться к архивам лишь за идеями уже недостаточно: теперь для поднятия собственных рейтингов необходимо искать настоящие артефакты.

Например, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выбрала необычный наряд для Met Gala 2022. Знаменитость появилась на мероприятии в «голом» платье Мэрилин Монро, в котором та выступала перед президентом Джоном Кеннеди в 1962 году. Выход стоил Кардашьян около пяти миллионов долларов, семи килограммов веса, сброшенных в преддверии бала, и нескольких крупных скандалов за порчу музейного экспоната.

Молодые трендсеттеры намеренно выбирают наряды, которые зачастую старше их самих. Так, в ноябре 2021 года актриса Зендея сияла в платье Roberto Cavalli 20-летней давности с открытой спиной на церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже. В семье модели Тины Кунаки в качестве реликвии «по наследству» передается платье Jean Paul Gaultier. Ее мать, Надя Кунаки, носила его, когда была беременна младшим сыном Закари — в текущем году ему исполнится 22 года. Теперь платье донашивает старшая дочь.

К слову, архивы Жана-Поля Готье пользуются большой популярностью: в июне 2021 года младшая сестра Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер посетила благотворительный вечер школы Парсонс, для которого выбрала платье с культовым бра-«пулей» из коллекции 1987 года. Месяцем позже 25-летняя модель Белла Хадид надела на открытие Каннского кинофестиваля платье Jean Paul Gaultier, в котором в 2002 году на подиум выходила Наоми Кэмпбелл.

В 2022-м Хадид повторит успех еще несколько раз и все в тех же Каннах. На премьерном показе фильма «Брокер» режиссера Хирокадзу Корээда манекенщица блистала в Gucci из коллекции осень-зима 1996 года, а на киносмотр ленты «Невиновный» Луи Гарреля пришла в платье Versace. Последнее было создано в 1987 году еще самим Джанни Версаче для оперы «Саломея» в миланском театре Ла Скала.

Российские знаменитости, вопреки своей любви к люксу, лимитированным коллекциям и увлечению логоманией, не отстают от западных коллег и тоже приобщаются к «сокровищам» прошлого. Модель Елена Перминова, например, нередко появляется в гиперобъемных пиджаках, заказанных в Havre Studio — на онлайн-платформе, специализирующейся на продаже винтажных вещей. На сайте проекта многие инфлюэнсеры находят архивные жакеты Christian Dior, брючные костюмы Giorgio Armani и Ermenegildo Zegna.

Бывшим в употреблении вещам отведено особое место и в гардеробе блогера Анастасии Ивлеевой. Режим самоизоляции в разгар пандемии коронавируса ведущая соблюдала в конфетно-розовом жакете Chanel 1996 года, а спустя год она пришла на свадьбу рэпера Моргенштерна в черном макси-платье из коллекции модного дома весна-лето 1998. Известно, что наряд обошелся Ивлеевой в 587,6 тысячи рублей.

Кроме того, в авангарде поклонниц вещей с историей — актриса Рената Литвинова. Ее коллекция насчитывает десятки винтажных аксессуаров и драгоценностей. В частности, миниатюрная бархатная сумка, подаренная ей в детстве соседкой Зинаидой. Беседуя с журналом Elle, Литвинова вспомнила, что Зинаиде сумку презентовал итальянский режиссер Алессандро Блазетти.

«Люди устали от обилия одинаковых вещей»

Винтажные вещи всегда были востребованы в США и Европе, однако предпочтение им отдавали в основном творческие личности, которые намеренно создавали в своем образе некую несовременность или подчеркивали свой интерес к определенному периоду в истории моды, отмечает стилист-имиджмейкер, автор Telegram-канала AnnaTrixie_o_stile Анна Калуцкая.

Российский покупатель пока не готов тратить деньги на дорогие вещи, бывшие в употреблении. Причины разные — брезгливость, страх прослыть бедняком. И это несмотря на то, что многие предметы из прошлого стоят дороже, чем новые



Анна Калуцкая

стилист-имиджмейкер, автор Telegram-канала AnnaTrixie_o_stile

До какого-то момента заинтересованность в винтажных предметах была уделом узкого круга людей, где все знают друг друга и всерьез занимаются коллекционированием. Но со временем увлечение обрело массовый характер, вспоминает Ольга Лефферс.

«Еще пять лет назад в Москве было всего несколько винтажных магазинов. Чаще всего они работали только онлайн, так как данный вид бизнеса было трудно масштабировать. Сегодня их сотни. Люди устали от обилия одинаковых вещей и ухудшения качества в массмаркете. Многие хотят выглядеть уникально и носить одежду со смыслом», — считает основательница винтажного магазина Vintage Kapsula Ольга Бинда.

С ней соглашается и Полли Рыжова. Учитывая социально-политическую повестку, в частности, прекращение деятельности западных компаний на территории России, а также пресыщение покупателя безликостью вещей из массмаркета, тренд на винтаж останется ключевым в ближайшие годы, уверена стилистка.

В новых реалиях российский покупатель начнет искать альтернативу привычному массмаркету. «В винтажном магазине можно найти все необходимое: от трендовых жакетов оверсайз до джинсов Levi’s в идеальном состоянии — не говоря уже о люксе. Винтажная вещь люксового бренда может быть в 5-10 раз дешевле, чем подобная ей современная», — рассуждает Ольга Бинда.

Люкс для всех

Если знаменитости могут похвастаться винтажными платьями, которые за несколько десятилетий прибавили пару лишних нулей к своей стоимости, то их поклонникам кутюр «с биографией» доступен далеко не всегда. По этой причине они подключают креатив и выходят на охоту за люксом в секонд-хенды.

По мнению представителей международной благотворительной организации Oxfam, покупка подержанных вещей является наиболее экологичной. Производство и продажа новой одежды подразумевает сложный цикл действий, в то время как секонд-хенд в целом требует лишь один ресурс — транспорт. Компания заявляет, что таким способом ежегодно «спасает» количество одежды, которое по весу сравнимо с Эйфелевой башней.

У молодежи бывшая в употреблении одежда стала трендом во многом благодаря платформе TikTok, где сотни тысяч вирусных роликов посвящены экономии на люксе. Например, 22-летняя жительница Англии Эбигейл Мастерс работает в ресейл-стартапе и делится рекомендациями по шопингу в секонд-хендах. В блоге она также показывает свои находки, среди которых костюм Chanel за 20 фунтов стерлингов (1920 рублей) и футболки Fendi — всего по пять фунтов стерлингов (460 рублей) за штуку.

Благодаря ресейлу еще одна пользовательница соцсети, 24-летняя британка Исо Невилл, смогла избавиться от шопоголизма и сэкономить 20 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей). Девушка одевается исключительно в вещи люксовых брендов, а по-настоящему крупным уловом она считает винтажное пальто Maison Margiela, купленное за 25 фунтов стерлингов (две тысячи рублей). При этом стоимость точно такого же нового изделия составляет 2500 фунтов стерлингов (около 202 тысяч рублей).

По данным крупной американской компании по продаже бывшей в употреблении одежды ThredUp, экономика секонд-хенда действительно становится глобальной. В 2021 году был зафиксирован наибольший рост за предыдущие пять лет: продажи увеличились на 58 процентов, а оборот составил 35 миллиардов долларов.

Прогнозируется, что к 2026 году винтажная индустрия вырастет на 127 процентов по сравнению с текущим годом и достигнет оборота в 82 миллиарда долларов — в три раза быстрее мирового рынка одежды в целом