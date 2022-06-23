64-летняя Шэрон Стоун снялась в полупрозрачном платье

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном наряде для модного журнала Haute Living и порадовала фанатов. Соотвествующий снимок опубликовал фотограф Фредерик Ауэрбах на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

64-летняя знаменитость позировала перед камерой в платье, которое оформлено шнуровкой и объемными рукавами, приподняв при этом руки над головой. На размещенной фотографии видно, что прозрачная ткань наряда просвечивает нижнее белье звезды.

Поклонники оценили образ Стоун и принялись писать комплименты ее внешнему виду в комментариях. «Шэрон не знает, что такое возраст», «Красотка», «Она невероятная», «Притягивает как магнит», «Очень горячо», — высказывались они.

Известно, что стилистами фотосессии выступили Линдси Дюпюи Бледсо и Клайд Хейгуд, а визажисткой, в свою очередь, стала Джо Бейкер.