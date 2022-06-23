Стилистка назвала модные юбки на лето 2022 года

Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Кэри назвала теннисные юбки новым трендом на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистки, спрос на упомянутую вещь в мае вырос на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Приобрести ее можно в новых коллекциях таких брендов, как Alo Yoga, Girlfriend Collective, Marysia, Lacoste и Lululemon. Среди прочего плиссированные модели, украшенные тремя полосками, появились в коллаборации модного дома Gucci и Adidas. Вдобавок Miu Miu представил белые вариации мини-юбок с коричневыми ремнями в комбинации с шелковым бельем, выглядывающими из-под пояса, и балетками с гольфами.

Журналистка отмечает, что модные инфлюенсеры сочетают такие юбки с джемперами с круглым вырезом, рубашками-поло, а также с низкими кроссовками и белыми носками. Кроме того, эксперт рекомендует стилизовать их с футболками свободного кроя и яркими топами.