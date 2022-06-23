Стилистка назвала модные юбки на лето 2022 года

Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Кэри назвала теннисные юбки новым трендом на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам стилистки, спрос на упомянутую вещь в мае вырос на 36 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Приобрести ее можно в новых коллекциях таких брендов, как Alo Yoga, Girlfriend Collective, Marysia, Lacoste и Lululemon. Среди прочего плиссированные модели, украшенные тремя полосками, появились в коллаборации модного дома Gucci и Adidas. Вдобавок Miu Miu представил белые вариации мини-юбок с коричневыми ремнями в комбинации с шелковым бельем, выглядывающими из-под пояса, и балетками с гольфами.
Журналистка отмечает, что модные инфлюенсеры сочетают такие юбки с джемперами с круглым вырезом, рубашками-поло, а также с низкими кроссовками и белыми носками. Кроме того, эксперт рекомендует стилизовать их с футболками свободного кроя и яркими топами.
В апреле модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, что популярные в 2000-х годах юбки длины макси вновь вернулись в моду в текущем году. Эксперт отметила, что в 2022-ом стали актуальными различные модели данного предмета гардероба, например, классические юбки фасона «карандаш» и «солнце», а также юбки-плиссе с параллельно расположенными складками. Отмечается, что популяризаторами такого вида одежды стали модели Белла Хадид, Эльза Хоск, певица Дженнифер Лопес, дизайнер Виктория Бекхэм и актриса Кира Найтли.