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59 минут назад

Fashion-маркет, йога, советы стилистов и визажистов: фестиваль «Московская неделя моды» на Тверском бульваре

Партнерский материал

Любителей оригинальных вещей и аксессуаров, всех, кто следит за модой и хочет всегда выглядеть отлично, с 24 по 26 июня ждут на Тверском бульваре.

Фестиваль «Московская неделя моды» на Тверском бульваре
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Здесь же можно будет поиграть в настольные игры, побеседовать с друзьями в лаунж-зоне, присоединиться к пленэрам, позаниматься йогой, ну а после спорта – самое время выбрать вкусный летний десерт.

Fashion-маркет на Тверском бульваре – уникальное место для всех, кто любит стильные винтажные вещи, интересные стилистические открытия, оригинальный макияж, а также готов заниматься гимнастикой и играть с друзьями в настольные игры.

Ведущие эксперты по стилю и моде расскажут на этой площадке о том, как создать собственный образ, на какие модные тенденции следует обращать внимание, а о чем можно даже не думать, что нужно сделать, чтобы отражение в зеркале радовало вас каждый день.

Пресс-служба

Профессиональные визажисты не только сделают отличный макияж, но познакомят с правилами, как быть красивой и привлекательной всегда, объяснят, чем отличаются друг от друга разные косметические средства

Любители живописи могут провести время за пленэрами: и принять участие в мастер-классах с профессиональными преподавателями, и послушать лекции.

Пресс-служба

В том, что зарядка может быть интересной и привлекательной, гости Тверского бульвара убедятся легко: здесь пройдут занятия по йоге, пилатесу, а также много интересного и полезно расскажут на лекциях по растяжке.

Для любителей цветов пройдут мастер-классы по основам флористики, где опытные преподаватели расскажут о том, как составить букет, используя разные цвета и оттенки. Шале анимации ждет посетителей с 12:00 до 19:00 во все дни работы Fashion-маркета.

А еще на Тверском бульваре можно сразиться в настольный футбол, аэрохоккей и другие игры, детей же ждут самые разнообразные развлечения.

Организатор Московской недели моды Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Больше информации о программе фестиваля смотрите на сайте.

Мода,Правительство Москвы,
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