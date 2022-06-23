Деловая программа Московской недели моды. День первый

Открылась деловая программа Московской недели моды. 21 июня прошел ряд сессий, паблик-токов и лекций в Зарядье. Кроме того, параллельно стартовали деловые программы на Тверской площади и Tech in Fashion на ВДНХ. Также деловая программа пройдет в культурных учреждениях столицы. Подробнее ознакомиться можно на сайте Московской недели моды moscowfashion.ru.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Деловая программа Московской недели моды открылась презентацией культурного и научно-образовательного проекта «Национальный центр дизайна и костюма», открывшегося на базе РГУ им. А.Н.Косыгина. Ожидается, что новый центр, прообразом которого стал экспериментальный институт Баухаус, станет в один ряд с международными школами моды и дизайна.

«Это первая федеральная площадка открытого образования на основе исторического культурного кода нашей страны, – рассказал Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина, – где будет строиться современная институция, чтобы каждый мог получить дополнительное или высшее специализированное образование».

«Чтобы заниматься дизайном, надо учиться», – добавил он.

«Москва – самая динамично развивающаяся столица в мире, здесь имеется богатый опыт создания креативных площадок, который мы учитывали, – сказал Сергей Дембицкий, директор Национального центра дизайна и костюма. – Сейчас есть огромный спрос на креативные индустрии».

Самая жаркая дискуссия развернулась на пленарной сессии «Кому на Руси шить хорошо?», модератором которой выступила редактор и журналист Ксения Соловьева. Ведущие специалисты обсуждали вопрос: стоит ли государству вмешиваться в процесс индустрии моды?

Игорь Чапурин, основатель бренда Chapurin, в ответ на главный вопрос модератора «Что делать в сложившихся обстоятельствах?» вспомнил богатую историю текстильной промышленности в СССР и отметил необходимость возрождения перенастройки текстильных производств в современной России:

«В Турции и Китае производятся ткани в основном для масс-маркета, а у нас женщины любят одеваться, поэтому мы должны думать о качестве, – сказал он. – Если государство примет решение сделать заново то, что будет уничтожено, это и будет самым прекрасным моментом».

«Я уверен, что всё возродится», – оптимистично подытожил дизайнер.

К Игорю присоединились дизайнер Олеся Шиповская (Lesyanebo) и стилист Александр Рогов (ROGOV), отметившие необходимость целенаправленной помощи – в том числе решение текстильных, производственных проблем или субсидий на аренду.

Пресс-служба

«Индустрия моды может быть важной для страны», – сказал Александр.

Михаил Куснирович, председатель наблюдательного совета Bosco di Ciliegi, эмоционально возразил коллегам: «Зачем вы апеллируете к государству, чтобы решить все эти проблемы? Это контрпродуктивно. Я уже тридцать второй год занимаюсь предпринимательской деятельностью безо всякого государства. Нужно придумать идею, реализовать её и дальше развивать. И ни в коем случае не ждать милости от природы. Тем более от государства».

«Здесь столкнулись две позиции – прокомментировал Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, – Первая – государство должно быть нейтрально, и не надо его трогать, вторая – государство должно быть активно с точки зрения помощи, поддержки, субсидий, займов и прочего. Но правда, как обычно, где-то посередине, и я надеюсь, наш сегодняшний диалог поможет найти решение».

«Москва для индустрии является крупнейшим рынком: она аккумулирует около 30% всех продаж одежды и обуви в РФ, – рассказал он аудитории. – Больше 11 500 компаний индустрии моды работает в столице. Из них 4 000 – дизайнеры. Сейчас в индустрии работают почти 40 тысяч сотрудников. Мы хотим, чтобы Неделя моды стала системным мероприятием, где идёт речь прежде всего о бизнесе, а не только о творчестве. Неделя моды – это большая модная биржа, где заключаются сделки и подписываются контракты».

При этом Алексей Фурсин обратил внимание на то, что государство предлагает большое количество программ поддержки и субсидий для малого и среднего бизнеса, в том числе для индустрии моды, но предприниматели не всегда достаточно информированы об этом.

«Бизнес не всегда слышит государство и наоборот, но нам всегда есть, что предложить бизнесу», – заключил он.

«Минпромторг должен вернуться к базовому понятию лёгкой промышленности. Это всегда были высокие темпы, высокие обороты. Идти надо от спроса и опираться на бизнес-принципы. Если мы хотим вырастить отрасль в соответствии с бизнес-принципами, то и степень поддержки должна быть умной», – резюмировал Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

В рамках сессии «Новые вызовы: оптимизация логистики компании» встретились представители логистических организаций, помогающих в транспортировке грузов как крупному, так и малому бизнесу. Татьяна Мальшакова, операционный директор В2В маркетплейса международной логистики SkedBar.com, перечислила все трудности, с которыми столкнулись логисты и экспортёры в условиях санкций, но добавила и о некоторых положительных моментах:

«На ряд товаров отменили пошлины, разрешили параллельный импорт, упростили процедуру таможенной документации, запустили горячую линию для поддержки импортёров и экспортёров».

Она также описала возможности для логистических операторов в настоящее время, подробно рассказав, как решаются проблемы маршрутов через Белоруссию, Грузию, Турцию и другие страны, в том числе для товаров, попавших под санкции.

Пресс-служба

Паблик-ток «Новая культура путешествий», инициированный туристическим сервисом Russpass, поднял вопрос: как сделать из туристических товаров востребованный бизнес? Дмитрий Гуржий, основатель бренда Gourji, сказал, что при работе в этом направлении важно «учиться адаптировать национальные дизайны под современные нужды», а редактор Russpass Mag Константин Акопян поделился формулой идеального мерча:

«Если ты сделаешь мерч простой, но эстетичный – он будет носибельный. Такие товары становятся проводниками эмоций и впечатлений от путешествий, увлекают родственников, друзей, даже случайных прохожих».

В финале разговора спикеры рассказали о любимых местах в Москве и Санкт-Петербурге, где можно приобрести уникальные товары «Сделано в России».

В рамках лекции «Dress code: Современный деловой костюм» эксперт по мужской одежде Карина Казарян совершила небольшой экскурс в историю мужской моды, пояснив, как сформировался классический костюм и формальный дресс-код, упомянула о влиянии кинематографа на изменения, происходящие в деловом костюме. Также она выделила характерные черты костюмных силуэтов британского, итальянского и американского стиля и рассказала о разнице в направлениях мужского дресс-кода, подчеркнув отличия и нюансы стиля «бизнес», «бизнес-кэжуал» и других, включая применение аксессуаров.

Предваряя дискуссию по теме «Будущее fashion-образования. Кадровый вопрос», её модератор Анна Черных сказала, что ежегодно почти 1,5 миллиона выпускников вузов и средних специальных учебных заведений (или каждый третий выпускник) не работают по специальности. Она же обозначила ряд проблем, которые необходимо решить, таких как вопрос осознанного выбора профессии, популяризация рабочих специальностей, в том числе портных, актуализация знаний выпускников и мотивация остаться в профессии.

Наталия Мирошниченко, начальник Центра развития карьеры РГУ им. А.Н.Косыгина, спрогнозировала, что швеи, конструкторы, закройщики будут чаще устраиваться по специальности – на эти профессии возник большой спрос:

«В последнее время мы буквально завалены вакансиями, всем требуются профессионалы». Но при этом она сказала, что абитуриентам не хватает осведомлённости – поступая в технологический вуз, они не знают, чем одна специальность отличается от другой, и какой работой они действительно хотели бы заниматься».

«Мы боремся, продвигаем профориентацию в школах», – сказала она.

Анна Иванова, операционный директор компании по производству медицинской одежды DOC’S, рассказала об опыте стажировки студентов на предприятии. Несмотря на то, что этот опыт был позитивный, она заметила, что существует разрыв между представлениями о работе в модной индустрии и реальностью:

«Все представляют себе вау-картинку, подиум, моделей… Студенты должны знать, чем отличается крупное промышленное предприятие от экспериментального цеха, как запускается марка, что такое ассортиментная матрица, и что это всё – про дизайн в том числе».

Присутствующая на сессии Олеся Беленькая, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, предложила, обозначив текущие вопросы и проблемы, продолжить общение в дальнейшем для их более предметного решения.

Прошел паблик-ток для широкой аудитории на тему: «Тренды дизайна’22 от сайта до соц. сетей». Спикерами выступили Владислав Буданов, креативный продюсер, CEO студии CATS и Лена Аникеева, CEO агентства Pixies.

Первый день бизнес-программы завершился сессией «Как использовать культурный код в моде? Успешные и провальные кейсы», модератором которой выступил дизайнер Юханн Никадимус, а гостями – директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, обозреватель моды и сооснователь онлайн-платформы российских брендов Front Ольга Михайловская, художник декоративно-прикладного искусства Алина Чистякова и художник-исследователь орнамента, филолог и дизайнер одежды Любовь Тепцова.

Марина Лошак, как специалист по русскому авангарду, отметила, что авангардисты немало сделали для того, чтобы насытить идеями российскую моду, приведя в пример свою любимую марку Nina Donis:

«Они зависят от истории русского авангарда, возвращаются к этому снова и снова».



«Не надо стесняться прикладного характера ремесла, – добавила она. – Искусство и ремесло – это братья. Нужно думать и о прикладных вещах тоже. Ведь мы работаем для людей».



«Мне часто не хватает ремесла, – согласилась с ней Ольга Михайловская, отвечая на вопрос, чего не хватает ей в коллекциях молодых дизайнеров, – не хватает правильной конструкции, не хватает технологически продуманных вещей».