Стилистка раскрыла удешевляющие образ женщины детали

Стилистка Александра Крони раскрыла удешевляющие внешний вид женщины детали. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистки, сделать образ безвкусным способно обилие открытых участков тела. Кроме того, по мнению эксперта, не следует приобретать вещи только потому, что они на данный момент находятся на пике моды. Взамен она порекомендовала носить те изделия, которые способны подчеркнуть достоинства фигуры обладателя. Также автор ролика посоветовала избегать предметов гардероба, украшенных крупными логотипами брендов, расположенными в заметных местах.

В свою очередь, чтобы выглядеть стильно без затрат, можно использовать три лайфхака, отметила Крони. Так, необходимо добавить к образу золотые или серебряные серьги или солнечные очки и выбирать однотонную одежду.