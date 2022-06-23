Стилист назвал трендовое сочетание в одежде на лето

Российский стилист Александр Рогов назвал трендовое сочетание в одежде на лето. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале его бренда.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта, актуальными стали наряды, составленные из платья-комбинации и майки или футболки. В качестве примера он привел два кадра, на которых актриса Дженнифер Энистон позировала в подобных образах: из фильма «Портрет совершенства» 1997 года и с мероприятия фонда борьбы со СПИДом в Нью-Йорке 1995 года. «Вдохновляйтесь и экспериментируйте!» — подписал пост специалист.

Пользователи оценили совет стилиста, указав на цикличность моды. «Я так в 95-м ходила», «Да, возвращаемся», «Мне нравится, хорошая идея, а то лежат сарафаны, и не знаешь, как их носить», — прокомментировали они.