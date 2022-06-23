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35 минут назад

Стилист назвал трендовое сочетание в одежде на лето

Lenta.ru

Российский стилист Александр Рогов назвал трендовое сочетание в одежде на лето. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале его бренда.

Стилист назвал трендовое сочетание в одежде на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, актуальными стали наряды, составленные из платья-комбинации и майки или футболки. В качестве примера он привел два кадра, на которых актриса Дженнифер Энистон позировала в подобных образах: из фильма «Портрет совершенства» 1997 года и с мероприятия фонда борьбы со СПИДом в Нью-Йорке 1995 года. «Вдохновляйтесь и экспериментируйте!» — подписал пост специалист.

Пользователи оценили совет стилиста, указав на цикличность моды. «Я так в 95-м ходила», «Да, возвращаемся», «Мне нравится, хорошая идея, а то лежат сарафаны, и не знаешь, как их носить», — прокомментировали они.

Ранее в июне стилистки Миранда Холдер и Рошель Уайт назвали едва заметные бикини новым трендом. Холдер заявила, что откровенные фасоны купальников, которые обнажают бедра, ягодицы и большую часть груди, стали популярны благодаря знаменитостям. Так, подобные наряды часто выбирают участницы британского реалити-шоу Love Island («Остров любви»). Кроме того, им по-прежнему отдают предпочтение модели Эмили Ратаковски и Деми Роуз, а также бизнесвумен Ким Кардашьян.

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