Итоги третьего дня Московской недели моды

Третий день Московской недели моды прошел насыщенно: в среду около 50 дизайнеров продемонстрировали свои коллекции на разных площадках столицы.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В «Зарядье» день начался с коллективного показа студентов SERGEY SYSOEV Fashion school KOSYGIN UNIVERSITY, а продолжился модными показами от BALUNOVA Premium, NOVIKOVA DSGN x GIRL FROM 1938, SHOCKING AFTERTASTE, POLINA MIRCHEVA, ZUHAT, Arctic Explorer Russian North, KISSELENKO, Loom by Rodina, TANYA KOTEGOVA и VANYA VANIN.

Коллекции Inga Yankovich, VM STUDIO, IVANOVA, LANKOV by Business Line, BUGERA и Alena Nega были представлены на ВДНХ. Вечером возле фонтана «Дружба народов» объединились в рамках одного шоу сразу 14 брендов: ALIÉNÉ clo, Croki, Alexandra Kozlovskaya, Elena Davydenko (ED), COME PRIMA, JUST LABLE, Artigo, LeNeS brand, Raffinato, Darya Zvyagina, 131 girls, Kokon, Модный дом Светланы Баданиной и UPGRADE.

Пресс-служба

На Тверской площади презентовали свои коллекции 80.4 ANASTASIYA TUTAEVA, Elena Korobeinikova Design и VIKTORIA FLEUR, а также прошел мультипоказ российских дизайнеров «Краски» совместно с флористом Татьяной Тридворновой.

Пресс-служба

Показы Московской недели моды также доступны онлайн: прямые трансляции Московской недели моды проходят на платформе ВКонтакте в сообществе и в разделе VK Видео.

В рамках недели моды продолжает работу профессиональный B2B-шоурум в Музее моды в Гостином дворе, проходят мероприятия деловой программы. Москвичи и гости города могут посетить лекции и мастер-классы, которые проходят в культурных учреждениях по всей Москве. Полное расписание событий доступно на сайте Московской недели моды moscowfashion.ru.

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты, которые позволят увидеть столицу через призму моды. Во время прогулки вы познакомитесь с современными музеями, стильными местами города и ресторанами.

Пресс-служба

Для Московской недели моды Московская фабрика мороженого АО «БРПИ» специально выпустила 4 эксклюзивных вкуса: эскимо «ГРАНАТ–ФИСТАШКА» в горьком шоколаде, эскимо «КЛУБНИКА–БАЗИЛИК» в белом шоколаде, мороженое «АПЕЛЬСИН–ШОКОЛАД» и «ВАНИЛЬ – БЕРЕЗОВЫЙ СОК» в вафельном стаканчике. Вкусы сезона можно приобрести также на городских площадках фестиваля «Московские сезоны».

Специально для гостей Московской недели моды отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк станут яркими героями модного сезона. Побалуйте себя в перерывах модных показов – загляните в «Метрополь».

Официальный стилист Московской недели моды — «Моне», официальные отели-партнеры «Метрополь» и «Балчуг Кемпински».