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1 час назад

На Московской Неделе Моды состоялся показ новой коллекции петербургского бренда Dear Passenger N.

Партнерский материал

На Московской Неделе Моды состоялся показ новой коллекции петербургского бренда Dear Passenger N.

На МНМ состоялся показ коллекции бренда Dear Passenger N
Фото: Пресс-служба МНМПресс-служба МНМ

В рамках Московской Недели Моды петербургский бренд женской одежды премиум-класса Dear Passenger N. представил новую коллекцию RENÉ LALIQUE.

Мировые достояния истории и образ женщины, чей деловой ритм жизни составляет множество событий и требует элегантной одежды, – два ключевых понятия эстетики бренда.

Само название «Dear Passenger N.» – обращение к тем, кто хочет отправиться в путешествие во времени, не отставая от современности, ведь каждая новая коллекция бренда – это посвящение духу благородства определенной эпохи, воплощенное в современных модных формах и высококачественных материалах.

«Новая коллекция – путешествие в эпоху Рене Лалика, в мир его мастерства и его муз, – рассказывает основатель и дизайнер бренда Екатерина Кибовская. – С точки зрения формы, вещи абсолютно современные: жакеты oversize, свободные летние костюмы, укороченные жакеты-куртки. В отношении деталей и образа в целом – это вдохновение мастером ювелирного искусства ар нуво».

Так, например, лук «Стрекоза» с узким коротким жакетом, летящей плиссированной блузкой и широкими брюками-палаццо – вдохновение историей о броши «Стрекоза» Лалика и запечатленной в ней музы, актрисы Сары Бернар. Страсть, скорость, энергетика деловой неординарной женщины – таков этот образ.

Пресс-служба DPN

Ночник «Два павлина» Лалика из ювелирно-дутого стекла – другой ключ к коллекции. Длинные рукава, ниспадающие по дуге «обнимающие» силуэты – точно длинные хвосты этих дивных птиц. А гофре, декоративные полоски и ребристая фактура вельвета напоминают линеарный рельеф на основании ночника.

Каждый предмет одежды украшен фирменным «билетом» на «машину времени» - принтом с аутентичной графикой, в центре которого – стилизованное изображение того или иного ювелирного произведения Рене Лалика, с которыми связаны изделия в коллекции.

Пресс-служба МНМ

«Участие в Московской Неделе Моды – большое событие в истории бренда. Это наш дебют на «большой сцене», – резюмирует Екатерина Кибовская после показа. – Режиссура показа, свет, работа моделей – все на высшем уровне. Не могу не отметить, что мы с командой были удивлены, сколько гостей пришло на дефиле. Многих клиентов, партнеров и друзей мы приглашали лично, но гостей оказалось гораздо больше, чем было в списках. Зал был переполнен. На следующей день на нашем корнере в шоуруме в Гостином дворе, по телефону, в соцсетях мы принимали поздравления – все только и говорили, насколько женщин воодушевил наш показ. И я теперь воодушевлена! Процитирую фразу, которую одна француженка записала для нас для вставки в саундтрек дефиле: «Dear Passenger N. взлетает на пути в эпоху Рене Лалика», – после МНМ мы действительно взлетаем».

Мода,
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