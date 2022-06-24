На МНМ состоялся показ коллекции бренда Dear Passenger N

«Участие в Московской Неделе Моды – большое событие в истории бренда. Это наш дебют на «большой сцене», – резюмирует Екатерина Кибовская после показа. – Режиссура показа, свет, работа моделей – все на высшем уровне. Не могу не отметить, что мы с командой были удивлены, сколько гостей пришло на дефиле. Многих клиентов, партнеров и друзей мы приглашали лично, но гостей оказалось гораздо больше, чем было в списках. Зал был переполнен. На следующей день на нашем корнере в шоуруме в Гостином дворе, по телефону, в соцсетях мы принимали поздравления – все только и говорили, насколько женщин воодушевил наш показ. И я теперь воодушевлена! Процитирую фразу, которую одна француженка записала для нас для вставки в саундтрек дефиле: «Dear Passenger N. взлетает на пути в эпоху Рене Лалика», – после МНМ мы действительно взлетаем».