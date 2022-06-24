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38 минут назад

Раскрыта связь между фасоном платья и характером женщины

Lenta.ru

Британская стилистка раскрыла связь между характером женщины и выбранным ею фасоном платья. Рассуждениями на эту тему она поделилась с The Sun.

Раскрыта связь между фасоном платья и характером женщины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка Эмма Лайтбаун рассказала, что черное платье говорит о любви к вечеринкам, но нежелании при этом выделяться из толпы.

«Такие девушки выбирают проверенный вариант праздничного наряда, который не будет приковывать лишние взгляды»,

— уточнила она и добавила, что женщины в блестящих вещах, напротив, любят быть в центре всеобщего внимания.

По словам собеседницы издания, любительницы струящихся пляжных платьев обладают спокойным темпераментом.

«Женщины, покупающие подобную одежду, обычно креативные и уверенные в себе личности. Обычно они довольны собой и любят плыть по течению»,

— заявила специалистка.

При этом ообладательницы платьев-рубашек склонны к целеустремленности и серьезности.

Что касается длины — юбки и платья мини, как правило, предпочитают кокетливые и общительные люди, а макси-наряды чаще покупают мечтатели.

«Длинные вещи любят романтичные натуры, которые мечтают встретить своего принца»,

— высказалась в заключение Лайтбаун.

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