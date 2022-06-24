Мужское мнение: какие купальники нравятся сильному полу

Мужчины поделились своим мнением о разных моделях женских купальных костюмов.

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У мужчин и женщин различаются взгляды на многое, а уж на одежду — и подавно. Далеко не всегда кавалеры считают красивым то, что нравится барышням. С купальниками, увы, та же история — предпочтения полов абсолютно противоположны. Результатами исследования, в котором участвовали полторы тысячи мужчин из разных городов России поделился life.ru.

Касаемо верхней части купальника расхождений в предпочтениях нет — сильному полу нравится любая форма лифа, потому что в любом купальнике грудь дамы слегка открыта взору окружающих — есть возможность оценить достоинства фигуры. Предметом споров стала нижняя часть.

Плавки-шорты по нраву лишь 2% респондентов — эту модель женских купальных трусиков считают антисексуальной. Порцию мужского неодобрения получили и плавки с завышенной талией — сильный пол сравнивает их с бабушкиными панталонами и отдаёт лишь 3% голосов. А ведь дамам очень нравится такая модель купальника, она сейчас в тренде.

А вот плавки на завязках мужчины обожают! 15% опрошенных проголосовали за них. Такую модель купальника они считают оригинальной.

Поровну голосов — по 40% — досталось стрингам и бразилиано. Не все дамы осмеливаются носить такие купальники, считая их излишне откровенными. А мужчины говорят "Сексуально".