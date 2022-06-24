Как выбрать идеальный купальник для отпуска

Лето в самом разгаре. А это значит, что самое время озадачиться приобретением купальника. Наиболее полный выбор имеется в интернете, что в свете закрытия многих розничных магазинов является разумной альтернативой, выбор больше, а доставка быстрая – это позволит сэкономить время. О том, как выбрать купальник так, чтобы он подходил именно вам – рассказали эксперты.

Фото: Мир24 Мир24

Тренды сезона

Видео дня

Главный секрет того, как подобрать подходящий вам купальник и не опустошить семейный бюджет, кроется в трех моментах. О них рассказала модель, основательница собственной сети модельных агентств MARYWAY, Мария Бабкина:

изучение трендов грядущего сезона; определение своего типа фигуры; ревизия гардероба на предмет наличия уже имеющихся моделей.

В этом сезоне вновь вернулись в моду изделия с металлическими элементами. Так, например, купальники с разнообразными вставками из металла могут одновременно выполнять еще и роль аксессуара. Однако, если вы хотите блистать на пляже, Мария Бабкина советует отдать предпочтение такому украшению, как ремень на цепочке. Его можно носить как на талии, так и сделать из длинной цепи наподобие портупеи.

Поклонники ярких, бликующих под летним солнцем, акцентов могут присмотреться к моделям купальников с пайетками, изделиям с люрексом или микроглиттером. Но и для любителей бессмертной классики есть на что обратить внимание.

«Премьерный сериал «Пэм и Томми», вышедший в прокат в этом году, снова пробудил всеобщий интерес к известной актрисе – Памеле Андерсон. Особый ностальгический акцент поклонники творчества Памелы сделали на ее культовой роли в легендарном сериале «Спасатели Малибу». Благодаря этому, к счастью консерваторов, мода на слитные купальники в красном оттенке вернулась»,

– отмечает Мария Бабкина.

Продолжая тему фееричного возвращения моды прошедших лет, стоит сказать, что модели в стиле ретро вновь завоевали сердца представительниц прекрасного пола. Завышенная линия талии, всевозможные топы на широких бретелях, трендовый принт в полоску, знаменитый рубчик, винтажные пуговицы и, конечно же, молнии на верхе изделия. Такие купальники выглядят очень элегантно, по-настоящему женственно и стильно.

Определяем тип фигуры

Прямоугольник

Если вы счастливая обладательница стройных рук и ног, ровных линий силуэта, пропорциональных плеч и бедер, и при этом ваша талия не явно выражена, то тип вашей фигуры – «прямоугольник».

«Придать особой женственности вашему образу сможет яркий лиф с принтом, декором в виде воланов или гофрированный топ. Такой верх с легкостью добавит немного необходимого объема, благодаря чему ваша талия станет более выразительной. Также подчеркнуть линию талии можно при помощи купальников с вертикальными вставками, вырезами по бокам или элегантным поясом. При выборе низа стоит отдать предпочтение моделям с завышенной талией, они способны подчеркнуть стройность ног и визуально удлинить их»,

– рассказывает Мария Бабкина.

Перевернутый треугольник

Если линия ваших плеч шире, чем линия ваших бедер, скорее всего, ваша фигура типа «перевернутый треугольник». В таком случае может возникнуть потребность сместить нежелательный акцент с верха и подчеркнуть красивые линии силуэта и стройность ног.

Так, например, изделия, выполненные в ярких цветах с крупным принтом, переместят фокус внимания с объемной портретной зоны на бедра и ноги. Так вы с легкостью сможете уравновесить свой образ. Верх нужно подбирать максимально простой, лучше, если он будет однотонный. Также, при данном типе фигуры выигрышно будут смотреться модели топов «на одно плечо».

Яблоко

Небольшой животик – это абсолютно нормально и физиологично для любой девушки. Однако, в случае, если ваши плечи и бедра узкие, а талия широкая, Мария Бабкина советует исключить модели с заниженной посадкой и бикини на завязках. Предпочтение стоит отдать однотонным вариантам с высокими трусиками и не слишком кричащим лифом. Также эффектно будет смотреться на типе фигуры «яблоко» классический топ с воланами или лиф с объемным декором. Тем, кому некомфортно находиться в раздельном купальнике, советую выбрать для себя слитную модель. Она зрительно удлинит ваш силуэт с помощью V-выреза.

Треугольник (или груша)

Для типа «треугольник» (или «груша») основной задачей может стать привлечение внимания к зоне декольте и смещение фокуса с широких бедер. Для этого можно сделать выбор в пользу верха с объемным декором. Отлично будет смотреться широкий топ бандо с акцентом в виде бахромы. Также уравновесить объемные бедра можно с помощью купальника с американской проймой и классическими завязками за шеей. Благодаря этому сочетанию ваши плечи станут чуть более пропорциональными относительно широких бедер, и силуэт будет выглядеть более гармонично.

«Если хочется, чтобы в слитном купальнике бюст казался пышнее, лучше обратить внимание на модели с декором в районе груди. С этой задачей хорошо справятся, к примеру, рюши. А если при этом еще подчеркнуть талию пояском или цепочкой, можно добиться двойного эффекта и приблизить силуэт к стандарту «песочные часы». Если же нет задачи добиться дополнительного объема, подойдет простой лиф или модель топа с чашечками на бретелях – не слишком тонких и не слишком широких»,

– комментирует стилист интернет-магазина Shopping Live Екатерина Богданова.

Песочные часы

А вот обладательницам типа «песочные часы» смело можно выдохнуть и примерять абсолютно любой купальник, ведь данный силуэт считается самым универсальным. А это значит, что девушкам с узкой талией и широкими линиями бедер, плеч подойдут практически все изделия, вне зависимости от декора и фасона.

Выбираем цвет

В купальнике, как в любой другой одежде, очень важно подбирать цвет, гармонирующий с цветом кожи. Если у вас от природы светлая, розоватая кожа и вы не сразу приобретаете загорелый оттенок, персональный стилист Анна Орлова советует отдать предпочтение прохладным цветам, таким как небесно-голубой, розовый, мятный, фуксия, бирюзовый.

Если у вас от природы смуглая кожа оливкового или бежевого оттенка – присмотритесь к более темным цветам: можете выбрать коричневый, фиолетовый, хаки, оранжевый, желтый, а также черный или белый.

Неоновые цвета отлично оттеняют загар, и любая кожа на их фоне выглядит более загорелой.

Осторожнее с бледными, размытыми оттенками, а также такими цветами, как синий, серый, зеленый. Неправильный оттенок может невыигрышно смотреться на коже, делая ее неоднородной, сероватой.

Если вы едете на длительный отдых, то можете подобрать купальник для начала, когда кожа еще светлая, и второй – для более загорелой.

Смещаем акценты и подчеркиваем нужное

Главное, что важно помнить – купальник светлого оттенка из блестящего материала с горизонтальным рисунком зрительно придаст фигуре объем. А темный однотонный купальник из матовой ткани с вертикальным принтом визуально вытянет силуэт и сделает фигуру стройнее. Еще один нюанс, который стоит учесть, выбирая из нескольких моделей, – купальник будет хорошо смотреться, если расставить яркие акценты в тех зонах, которые хочется подчеркнуть. А те, которые лучше приглушить, не стоит перегружать деталями – пайетками, люрексом, цепочками или бахромой.

«Майо с твердыми чашечками подчеркнет силуэт и визуально увеличит грудь. Так называют классическую модель слитного купальника с округлым, треугольным или прямоугольным вырезом и бретелями»,

– рассказывает Екатерина Богданова.

Одной из самых любимых открытых и закрытых моделей купальников считается халтер, что в переводе значит «хомут». Благодаря бретелям, которые повязываются через шею, линия плеч зрительно уменьшается и в целом верх выглядит аккуратнее. Фигура становится более сбалансированной и гармоничной.

С помощью модели пландж за счет выреза можно подчеркнуть зону декольте и удлинить силуэт. В разных моделях глубина выреза варьируется. Например, сзади он может быть намного больше, чем спереди.

А вот полуспортивная модель хай-нек с едва заметным вырезом акцентирует внимание на груди и делает плечи шире.

Купальник танкини скроет то, что нужно, за счет маечки, а купальник в виде приталенного платья подчеркнет бедра и уменьшит верх – такая модель получила название свим-дресс.

Еще один популярный купальник под названием монокини – что-то среднее между открытой и закрытой моделью – придаст фигуре волнующие изгибы и даже может закомуфлировать проблемные места на животе. Он подойдет для фигуры со слабо выраженной талией из-за вырезов в этой зоне.

Как выбрать купальник онлайн?

Следует помнить, что покупки в интернете имеют свои нюансы и подводные камни, вследствие чего долгожданное приобретение может существенно испортить настроение – ожидание и реальность отличаются друг от друга.

«Купальник нужно выбирать по размеру, которых сейчас в связи с изобилием производителей целая масса. Существуют размеры разных стран, на которые нужно обратить внимание – все они отличаются друг от друга, поэтому ориентируйтесь на международное обозначение – S, M, XL. Если же подобных размеров нет, то пользуйтесь таблицами размеров, которые можно скачать в интернете. Они позволят сравнить размер с вашим и найти нужный»,

– говорит специалист по ведению клиентских проектов фулфилмент-оператора Fulex (ООО Фулекс) Василий Толкачев.

Так, по словам Полины Федотовой, мужчинам достаточно измерить объем талии и бедер + учесть длину шорт в соответствии с ростом. Например, на мужчинах небольшого роста длинные бордшорты могут смотреться комично, а на высоких парнях короткие шорты будут еще больше подчеркивать высокий рост и длинные ноги.

В случае с девушками немного сложнее. Если вы хотите заказать бикини, то тут действуют такие же правила и размеры, как при выборе нижнего белья (не забудьте свериться с таблицей размеров производителя). Все зависит от вашего типа фигуры, размера груди и личных предпочтений. Что касается слитных купальников, то здесь важно учитывать не только размер нижнего белья, но и длину туловища.

Малышам лучше выбирать достаточно закрытые модели, так как они много времени проводят в воде и, соответственно, на солнце. При выборе подходящего размера ориентируйтесь, в первую очередь, на рост, а не на размер. Купальник должен достаточно плотно сидеть на фигуре, но не натирать – ребенок должен быть в состоянии поднять руки и активно подвигаться. А вот на вырост брать точно не стоит – при намокании купальник будет оттягиваться вниз, а в свободное пространство между телом и купальником будет забиваться песок

Помните, что такие маркетплейсы как WB, Ozon, Lamoda или Сбермегамаркет позволяют заказать товар с примеркой. Поэтому, если вы не уверены, можете взять три экземпляра, один свой и два других – размер меньше и размер больше. После того, как вы определились с размером, нужно обратить внимание на состав материала – помните, что наиболее качественные купальники состоят из нейлона и микрофибры.

«Подобного рода купальники держат хорошо фигуру, грудь, не линяют и быстро сохнут, при этом не отвисают под воздействием тяжести. Наиболее дешевые купальники сделаны из полиэстера, однако такие материалы быстро линяют и могут махриться. Обращайте внимание на смесь полиэстера и лайкры, поскольку хороший дешевый купальник состоит на из 20% лайкры и на 80% из полиэстера. Кроме того, обратите внимание на бренд и отзывы у поставщика на маркетплейсе»,

– поясняет Василий Толкачев.

Определившись с базовыми потребностями, нужно понимать фасон купальника и соотносить его со своими возможностями, в первую очередь тела. Помните, что для того, чтобы продать товар, маркетологи вкладывают огромное количество усилий, человеко-часов и денежных средств.

«Приглашают специальных моделей, которые занимаются годами, имеют точеные тела, а качественные фотографы, зная их рабочие стороны, делают замечательные фотографии. В результате чего товар выглядит просто идеально. Поэтому следует внимательно посмотреть на эти фотографии со всех сторон, мысленно представить, как это будет выглядеть на вас»,

– отмечает Василий Толкачев.