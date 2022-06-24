Названа самая модная длина платьев в 2022 году

Модный редактор немецкой версии журнала Glamour Анна Акерманн назвала самую модную в 2022 году длину платьев. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистки, платья длины макси (не выше щиколотки) являются универсальными для любого случая. В текущем сезоне особенно актуальными являются фасоны в стиле бохо с принтами, воздушные вариации на тонких бретелях, платья-комбинации, а также модели из струящихся материалов и трикотажа. Отмечается, что изделия стали популярны в текущем сезоне благодаря фотографиям инфлюэнсеров в социальных сетях.

Для праздничных образов специалистка рекомендует выбирать платья с длинными рукавами или пышными рукавами-воланами в сочетании с высокими сандалиями, туфлями-лодочками, мюлями или остроносыми балетками. Среди прочего их элегантность подчеркнут неброские украшения и небольшая сумка, отмечает Акерманн.

Для пляжного наряда эксперт советует присмотреться к вязаным вариантам. Кроме того, для летней прогулки такую вещь можно комбинировать с блейзером. «Лучше всего делать ставку на простые детали, которые ненавязчиво дополнят платье», — заключает журналистка.