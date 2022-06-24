Четвертый день Московской недели моды открыл публике еще больше новых имен и запомнился благодаря нескольким зрелищным показам и обширной программе мероприятия.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Гости «Зарядья» в четверг увидели коллекции брендов Industry, EQ.ONA, DISOBEDIENCE, BITTE_RUHE, Osipova Dasha, STUDIO 29, VESTIAIRE и White Crow. Показ AKHMADULLINA, прошел в живописном месте – на Москворецкой набережной в «Зарядье». В Большом амфитеатре парка провела свое подиумное шоу Академия брендинга и дизайна METRICS. Мероприятие собрало большую аудиторию, как и все остальные студенческие показы.

Пресс-служба

Долгожданное событие: в «Зарядье» открылись два маркета – на паркинге при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU и в Северном тоннеле. Свою одежду, обувь, аксессуары представили больше 100 локальных брендов. 24 июня открылся маркет в торговой галерее Seasons. Посетить его можно каждый день до 26 июня, часы работы – с 10:00 до 22:00. В списке брендов-участников – THE ROBE, BeriBegi, Floret Moscow, DISOBEDIENCE, lab и другие.

Пресс-служба

Полным событий был четвертый день мероприятия на ВДНХ: коллекции здесь показали Aleksandr Nevskiy Designer, ARKHIPOVA.MOSCOW, GRUSHA.BRAND, Denis Detalov, PASESHNIC, Paulain. На площадке возле фонтана «Дружба народов» шел коллективный показ с участием 13 российских марок: Combez.lab, Ura, 8point2, Alla Selitskaya, Egorova_style, MOKSI, MIR CASHMERE, LULO одежда для дома и отдыха, STILLO, бренд NS от дизайнера Наталья Советская, Vermary, ISSUE и LACRIMOSA.BRAND. Показ прошел под живое выступление певицы Сюзанны.

Показ, вдохновленный русской культурой, состоялся этим вечером на площади Революции. Также на Тверской площади прочитали лекции Юлия Музыка (RUSTRENDS) и Игорь Чапурин.

Движение «Большая перемена» провело презентацию детских концепций для капсульных коллекций одежды в Медиацентре парка «Зарядье».

Продолжается работа профессионального B2B-шоурума в Гостином дворе, в рамках деловой программы проходят лекции, паблик-токи и круглые столы по актуальным темам.

Прямые трансляции показов Московской недели моды можно смотреть на платформе «ВКонтакте» в сообществе и в разделе «VK Видео».