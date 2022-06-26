Дизайнер объяснила, как собрать гардероб в отпуск

Дизайнер Маша Цигаль в беседе с «ФедералПресс» рассказала, как правильно собрать гардероб в отпуск. Ее советы особенно пригодятся тем, кто собирается на море.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В первую очередь нужно, конечно же, определиться, куда вы едете и зачем. То есть это первое и основное, потому что от плана отдыха зависит, собственно говоря, и гардеробчик. Если вы едете на какой-то активный отдых (лазить по горам или хайкинг), то явно вам не надо брать какие-то платья или туфли на каблуках», – говорит дизайнер.

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Модельер уверена, что для отдыха на море прежде всего нужно выбрать достаточное количество купальников и парео. А вот шляпу Маша Цигаль брать с собой не советует.

«Я считаю, что тут можно себя не ограничивать, потому что купальники немного занимают места и обязательно нужно взять несколько цельных купальников, несколько раздельных купальников. Не рекомендую брать шляпу, потому что она занимает много места. Шляпу можно приобрести в процессе пребывания на отдыхе. Сейчас очень актуальны платки, косыночки. Так что можно взять платок, который как прекрасно стилизуется на голове, так и его можно надеть в качестве топа (тоже очень актуальная история)», – говорит эксперт.

Что касается обуви, то лучше избегать каблуков, особенно на пляже. Впрочем, для вечернего выхода можно взять босоножки. Вечером неплохо укутаться в парео или платок. Цигаль также советует взять шорты и топы.

«Побольше шортов. И я думаю, что тут есть золотое правило: если у вас один низ, но разные верхи, то это уже выглядит как несколько разных комплектов. А вот наоборот не работает. Так что обратите на это внимание», – делится лайфхаками дизайнер.

Чтобы чувствовать себя на отдыхе уверенно, дизайнер советует заранее собрать гардероб и продумать сочетаемость вещей.

«Я считаю, что нужно очень четко разобраться с луками и собрать их перед отъездом, чтобы понимать, какие вещи с какими будут сочетаться. Конечно, не стоит забывать про сумку на пляж и какую-то сумочку, с которой можно будет ходить погулять или пойти в ресторан», – говорит Цигаль.