Джинсовая юбка: 5 причин купить и носить круглый год

Когда речь заходит о наиболее функциональных предметах гардероба каждой девушки, деним практически всегда оказывается на первом месте. И не зря: это не только удобно, но ещё и очень стильно.

Фото: Tamara Bellis on Unsplash Tamara Bellis on Unsplash

Однако часто мы ограничиваемся исключительно джинсами. Хотя юбки из денима могут стать не менее практичным решением и при этом добавить изящности повседневным образам.

Видео дня

Colady нашёл 5 причин, почему джинсовая юбка – незаменимый помощник в современном гардеробе и поделился идеями стильных образов с юбкой из денима на лето 2022.

Фото Gal Meets Glam

1. Не выходит из моды

Классическая джинсовая юбка прямого или А-силуэта всегда будет актуальна. Важно лишь выбрать правильную модель.

Чтобы этот предмет гардероба прослужил как можно дольше, отдавайте предпочтение лаконичным изделиям, с минимумом декора.

Важно учесть и цвет юбки: чёрный, голубой или тёмно-синий будут наиболее универсальными.

Иллюстрация Ольги Назаровой

2. Визуально корректирует фигуру

Джинсовая юбка поможет визуально скорректировать проблемные зоны.

Особенно это актуально для тех, кто хочет скрыть небольшой животик или уменьшить объём в области бёдер.

Например, юбка-трапеция из плотного денима здорово подчеркнёт талию и вытянет силуэт. Настоящий мастхэв для дам с пышными формами.

Иллюстрация Ольги Назаровой

3. Подходит под любой стиль

Как и джинсы, юбка из денима вполне может стать основой для любого гардероба – от строго и классического до спортивного или романтичного.

Иллюстрация Ольги Назаровой

4. Сочетается с большим количеством вещей

Сложно представить такую вещь, с которой не сочеталась бы джинсовая юбка. Хочется женственности? Добавьте к юбке блузу с романтичными рюшами и босоножки на каблуке.

Предпочитаете комфорт? Выбирайте футболку и кеды.

Не хочется выбирать между элегантностью и удобством? Мюли и расслабленная льняная рубашка – отличное решение.

Чтобы вы ни надели, джинсовая юбка будет выглядеть гармонично в любом образе, независимо от его стилистики, открывая безграничные возможности для модных экспериментов.

Иллюстрация Ольги Назаровой

5. Актуальна в любую погоду

Джинсовая юбка уместна в любое время года.

Летом её можно носить с топами, лёгкими блузами и открытой обувью. Осенью и весной – с классическими пальто, выбрав в качестве первого слоя водолазку, джемпер или жакет. А зимой сочетать с высокими сапогами и пушистой шубкой.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Идеи стильных образов с джинсовой юбкой на лето 2022

Свободная рубашка или расслабленный джемпер – отличный выбор в прохладный летний вечер.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Жакет и соблазнительный топ – прекрасный выбор для свидания, похода в ресторан или вечеринки.

Красиво и в меру откровенно, ведь жакет добавляет строгости, а юбка из денима отвечает за оптимальный градус «нарядности».

Иллюстрация Ольги Назаровой

Простые базовые вещи, такие как топ или тельняшка – идеальное дополнение к джинсовой юбке на каждый день. Можно носить как с простыми аксессуарами, так и с акцентными.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Разрезы на юбке – не только горячий тренд 2022, но и эффективный способ визуально сделать силуэт выше и стройнее. Такую юбку можно носить как в повседневной жизни, так и смело внедрять в вечерние образы, добавив эффектную блузу, каблуки и клатч.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Чтобы дополнительно подчеркнуть талию даже в самом простом образе, состоящем из юбки и футболки, воспользуйтесь аксессуарами. Например, джутовым ремнём или поясной сумкой.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Белая базовая футболка – отличный выбор, когда не знаете, что надеть. Просто и со вкусом!

А добавить изюминку помогут аксессуары: трендовая бижутерия, оригинальная сумка или эффектная бандана.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Для создания летних образов с джинсовой юбкой в стиле бохо, присмотритесь к расслабленным блузам в тёплых нейтральных оттенках и сабо с деревянным каблуком.

Завершить образ помогут замшевые сумки с бахромой, платки с этническими узорами и обилие крупной бижутерии.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Монохромные образы всегда выглядят дорого. А ещё классно корректируют фигуру. Берем на заметку и смело наряжаемся в total denim look или выбираем лёгкий джемпер в тон юбке.

В сочетании с обувью на каблуке эффект будет ещё более заметен.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Простой способ сделать обычную джинсовую юбку нарядной – добавить праздничную блузу и эффектную пару туфель! В таком образе можно смело отправиться на выставку или модную вечеринку.

Иллюстрация Ольги Назаровой

Футболка/лонгслив и кеды – идеальное дополнение к джинсовой юбке, когда хочется чувствовать себя комфортно и стильно.

Простой и очень удобный образ на каждый день.

Иллюстрация Ольги Назаровой