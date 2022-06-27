Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Блогерша перечислила визуально старящую женщин одежду

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Хизер (фамилия неизвестна) перечислила ошибки в подборе одежды, заставляющие женщин визуально выглядеть старше своих лет. Рекомендациями она поделилась на своем YouTube-канале.

Блогерша раскрыла визуально старящую женщин одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ролике 50-летняя юзерша демонстрирует «стереотипный» наряд людей среднего и старшего возраста, состоящий из рубашки в крупный цветок с бантом, кремовых брюк-капри и коричневых кед с широкой резиновой подошвой. По ее словам, такая блузка отлично подходит для офиса, но в повседневном наряде смотрится «слишком консервативно». Эксперт также назвала устаревшим способ заправлять «верх» в штаны и носить при этом кожаный ремень.

Кроме того, капри выставляют напоказ самую широкую часть икры, поясняет Хизер. Чтобы избежать этого, она рекомендует покупать более длинные фасоны брюк, а также шорты или юбки. В числе других ошибок специалистка назвала трусы на высокой талии и их несоответствие одежде по цвету. Еще одним модным промахом оказалось сочетание темной обуви и светлых штанов.

На следующих кадрах женщина показала удачный вариант гармоничного и современного образа. На видео она предстала в менее яркой блузке навыпуск, длинных белых брюках и кроссовках в тон. Женщина также предложила комбинировать темные джинсы со светлой рубашкой, чтобы выглядеть молодо.

Ранее в июне стилистка Чи Ли с никнеймом PetiteDressing из США назвала три визуально старящие женщин предмета гардероба. По словам блогерши, испортить внешний вид способны капри, которые не только визуально прибавляют возраста, но и уменьшают рост. Также эксперт рекомендовала избегать платьев, у которых отсутствует четкая линия талии. «В подобных нарядах ваш силуэт будет выглядеть более объемным», — пояснила она.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители