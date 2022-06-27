Блогерша раскрыла визуально старящую женщин одежду

Блогерша Хизер (фамилия неизвестна) перечислила ошибки в подборе одежды, заставляющие женщин визуально выглядеть старше своих лет. Рекомендациями она поделилась на своем YouTube-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ролике 50-летняя юзерша демонстрирует «стереотипный» наряд людей среднего и старшего возраста, состоящий из рубашки в крупный цветок с бантом, кремовых брюк-капри и коричневых кед с широкой резиновой подошвой. По ее словам, такая блузка отлично подходит для офиса, но в повседневном наряде смотрится «слишком консервативно». Эксперт также назвала устаревшим способ заправлять «верх» в штаны и носить при этом кожаный ремень.

Кроме того, капри выставляют напоказ самую широкую часть икры, поясняет Хизер. Чтобы избежать этого, она рекомендует покупать более длинные фасоны брюк, а также шорты или юбки. В числе других ошибок специалистка назвала трусы на высокой талии и их несоответствие одежде по цвету. Еще одним модным промахом оказалось сочетание темной обуви и светлых штанов.

На следующих кадрах женщина показала удачный вариант гармоничного и современного образа. На видео она предстала в менее яркой блузке навыпуск, длинных белых брюках и кроссовках в тон. Женщина также предложила комбинировать темные джинсы со светлой рубашкой, чтобы выглядеть молодо.