Пятый день Московской недели моды

В пятницу Московскую неделю моды продолжили показы известных, а также совсем молодых брендов, презентации студенческих коллекций, лекции и паблик-токи.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Череду показов пятого дня Московской недели моды в «Зарядье» открыл коллективный показ выпускников Британской высшей школы дизайна, который прошел в Большом амфитеатре парка. Также на площадке свои коллекции представили еще 9 дизайнеров: SASHINA DESIGNER LABEL, SOL ANGELANN, BEENA, 1377, Measure, Gerda Irene, VICTORIA ANDREYANOVA, Sasha Gapanovich и SHATU 1997.

Пресс-служба

На ВДНХ перед зрителями дефилировали модели в образах от Irina_Kotmi, Mila Anderst, LENALANKO, Nelly Kruk, FIORI Dress Code и Craft Linen. Снова центром событий стала площадь возле фонтана «Дружба народов». Под живую музыку Shanyana & Guru Groove Foundation там презентовали свои коллекции 14 брендов – Elena Mur couture, арт-студия KRAPIVA, Solomattina. Sadali, Floret Moscow, Ami du Diable, Дизайн-мастерская «Дело вкуса», I WANT MORE, DARIA KOLOD, KUZMA by Natalia Kuzmenko, Lus’en (Люсьен), PAVLOVA, Елена Пересвет, ателье мод КОНТУР и дизайнер Ирина Радыш.

5 показов в этот день прошли на Тверской площади: Wearnost (Верность), AGNIX, JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize, Masha Goryacheva и Catarina Nova. Также показы прошли в различных культурных учреждениях города.

Пресс-служба

До конца выходных для всех желающих открыты маркеты, где представлено более 200 московских и российских брендов. К уже запустившимся маркетам в «Зарядье» при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU и в Северном тоннеле, предлагающим одежду, обувь и аксессуары, в пятницу открылись новые маркеты – на Тверском бульваре, в Торговой Галерее Seasons и на Тверской площади.

Пресс-служба

Продолжает работу B2B-шоурум дизайнерских брендов в Музее моды в Гостином дворе. Полный список брендов-участников доступен по ссылке.

Показы Московской недели моды доступны онлайн: прямые трансляции проходят на платформе ВКонтакте в сообществе и в разделе VK Видео.

Для Московской недели моды Московская фабрика мороженого АО «БРПИ» специально выпустила 4 эксклюзивных вкуса: эскимо «ГРАНАТ–ФИСТАШКА» в горьком шоколаде, эскимо «КЛУБНИКА–БАЗИЛИК» в белом шоколаде, мороженое «АПЕЛЬСИН–ШОКОЛАД» и «ВАНИЛЬ – БЕРЕЗОВЫЙ СОК» в вафельном стаканчике. Вкусы сезона можно приобрести также на городских площадках фестиваля «Московские сезоны».

Специально для гостей Московской недели моды отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк станут яркими героями модного сезона. Побалуйте себя в перерывах модных показов – загляните в «Метрополь».

Официальный стилист Московской недели моды — MONE PROFESSIONAL, официальные отели-партнеры «Метрополь» и «Балчуг Кемпински».

Организатор Московской недели моды - Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.