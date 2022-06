Пятый день Московской недели моды

На ВДНХ перед зрителями дефилировали модели в образах от Irina_Kotmi, Mila Anderst, LENALANKO, Nelly Kruk, FIORI Dress Code и Craft Linen. Снова центром событий стала площадь возле фонтана «Дружба народов». Под живую музыку Shanyana & Guru Groove Foundation там презентовали свои коллекции 14 брендов – Elena Mur couture, арт-студия KRAPIVA, Solomattina. Sadali, Floret Moscow, Ami du Diable, Дизайн-мастерская «Дело вкуса», I WANT MORE, DARIA KOLOD, KUZMA by Natalia Kuzmenko, Lus’en (Люсьен), PAVLOVA, Елена Пересвет, ателье мод КОНТУР и дизайнер Ирина Радыш.