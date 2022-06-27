Как прошел шестой день Московской недели моды

До закрытия Московской недели моды остается все меньше времени: в предпоследний день свои коллекции в «Зарядье» представили еще 10 брендов, а на ВДНХ прошло 7 открытых показов локальных марок, также прошли показ на Тверской площади.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

На основной площадке Московской недели моды в «Зарядье» публику ожидали показы Svetlana Mikhalenko, IULIIA NEIVIRT, ZOTĒME, SVETLANA BOGDANOVA, Дима Магний, ABZAEVA, MASTERPEACE, ESTER ABNER, SERGEY SYSOEV и TRUSTME STUDIO.

В субботнем расписании показов на ВДНХ значились показы брендов Ganchi, BLINOVA BRAND, DNK Russia, CAREC.O, Любовь Бабицкая и MARFAFEDOROVA, GULЯЙ by IGOR GULYAEV + DJ Федор Фомин.

Пресс-служба

Бренды SHIBINA, Модный дом Irina Valery, MD MAKHMUDOV DJEMAL субботним вечером презентовали свои коллекции на Тверской площади. В программу дня вошел показ, посвященный восточной культуре, а также презентация коллекции VOLKY и лекция дизайнера этого бренда Дмитрия Волкова.

В рамках Московской недели моды в выходные продолжается деловая программа, открыт профессиональный шоурум для байеров в Музее моды в Гостином дворе. Полный список брендов-участников доступен по ссылке.

Для всех желающих работают маркеты, где представлено более 200 московских и российских брендов. Маркеты открыты в «Зарядье» при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU, в Северном тоннеле, а также на Тверском бульваре, в Торговой Галерее Seasons и на Тверской площади.

Пресс-служба

За показами Московской недели моды можно следить онлайн: прямые трансляции ведутся на платформе «ВКонтакте» в сообществе и в разделе VK «Видео».

На ВДНХ в рамках Московской недели моды прошел забег Fashion Tech Run, организованный при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития и Агентства инноваций Москвы. Его участниками стали более 500 человек, среди которых профессиональные спортсмены, дизайнеры, модельеры, технологические предприниматели и топовые блогеры.

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоялось семейное мероприятие, посвященное детской моде и стилю - «Модный Техноград». Ключевым событием стал показ коллекций детской одежды от российских брендов, а также начинающих ребят-кутюрье, всего продемонстрировали 32 коллекции.

Для Московской недели моды Московская фабрика мороженого АО «БРПИ» специально выпустила 4 эксклюзивных вкуса: эскимо «ГРАНАТ–ФИСТАШКА» в горьком шоколаде, эскимо «КЛУБНИКА–БАЗИЛИК» в белом шоколаде, мороженое «АПЕЛЬСИН–ШОКОЛАД» и «ВАНИЛЬ – БЕРЕЗОВЫЙ СОК» в вафельном стаканчике. Вкусы сезона можно приобрести также на городских площадках фестиваля «Московские сезоны».

Пресс-служба

Специально для гостей Московской недели моды отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк станут яркими героями модного сезона. Побалуйте себя в перерывах модных показов – загляните в «Метрополь».

Официальный стилист Московской недели моды — MONE PROFESSIONAL, официальные отели-партнеры «Метрополь» и «Балчуг Кемпински».

Организатор Московской недели моды - Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.