Блогерша превратила дешевое платье в свадебное и всех удивила

Популярная блогерша превратила платье массмаркетового бренда Bershka в подвенечный наряд с помощью декора и удивила подписчиков. Соответсвующий ролик, который набрал десятки тысяч просмотров, появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети Моника с никнеймом monikagunaydin рассказала, что приобрела в указанном магазине мини-платье белого цвета, стоимость которого составляла 19 фунтов стерлингов (1240 рублей). После этого девушка вручную пришила к дешевой вещи 414 светлых перьев, тем самым создав свадебное платье.

По словам юзерши, она потратила на трансформацию одежды больше 20 часов. Зрители оценили работу автора видео, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях.

«У тебя волшебные руки», «Ты сделала YSL из Bershka», «Я в шоке, платье выглядит потрясающе», «Красивый дизайн и прекрасное исполнение», «Огонь», — высказывались пользователи сети.