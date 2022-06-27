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1 час назад

Блогерша превратила дешевое платье Bershka в свадебное и удивила подписчиков

Lenta.ru

Популярная блогерша превратила платье массмаркетового бренда Bershka в подвенечный наряд с помощью декора и удивила подписчиков. Соответсвующий ролик, который набрал десятки тысяч просмотров, появился на ее странице в TikTok.

Блогерша превратила дешевое платье в свадебное и всех удивила
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети Моника с никнеймом monikagunaydin рассказала, что приобрела в указанном магазине мини-платье белого цвета, стоимость которого составляла 19 фунтов стерлингов (1240 рублей). После этого девушка вручную пришила к дешевой вещи 414 светлых перьев, тем самым создав свадебное платье.

По словам юзерши, она потратила на трансформацию одежды больше 20 часов. Зрители оценили работу автора видео, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях.

«У тебя волшебные руки», «Ты сделала YSL из Bershka», «Я в шоке, платье выглядит потрясающе», «Красивый дизайн и прекрасное исполнение», «Огонь», — высказывались пользователи сети.

В мае блогерша заказала вечернее платье у знакомой швеи и получила неудачно скроенный «костюм утки». На размещенном в сети видео юзерша с никнеймом sammeay показала образец желаемого наряда из интернета — силуэтное платье бежевого цвета, расшитое бисером и украшенное воланами из фатина и перьев. Затем девушка запечатлела себя на камеру во время примерки и продемонстрировала получившийся результат, который, по ее словам, не оправдал ожиданий.

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