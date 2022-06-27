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33 минуты назад

Стилистка раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли

Lenta.ru

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер раскрыла правильный способ ходить в туфлях на каблуках без боли. Материал появился на сайте издания.

Стилистка раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам журналистки, чтобы походка в туфлях на шпильках выглядела естественно, при ходьбе рекомендуется сначала опускать пятку, а затем носок. Кроме того, следует делать маленькие шаги и не торопиться, отмечает эксперт.

«Это может не только выглядеть неуклюже, но и быть травмоопасно», — поясняет она.

Эггенбергер также посоветовала слегка отклоняться назад и не смотреть вниз, визуализируя при этом прямую линию под ногами.

«Во время прогулки в обуви на каблуках многие вытягивают шею вперед, чтобы компенсировать медленный шаг. Так что позволяйте себе отклоняться в противоположную сторону», — добавляет стилистка.

Среди прочего, чтобы ноги чувствовали себя устойчивее, можно слегка прогнуть стопу. Дополнительное давление на внутреннюю часть обуви облегчит маневрирование, заявляет автор материала. Вдобавок в числе рекомендаций оказалась важность правильного подбора удобной колодки и высоты каблука.

Ранее в июне стилистка по имени Эшли (фамилия неизвестна) нашла простой способ, который позволит казаться выше и стройнее без каблуков. По словам пользовательницы сети с никнеймом sweethomeashley, данный лайфхак будет эффективен для девушек любого роста и телосложения. Блогерша призналась, что сама является обладательницей размера 12–14 (L-XL в международной системе), поэтому упомянутый метод актуален и для ее фигуры.

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