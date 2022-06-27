Стилистка раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер раскрыла правильный способ ходить в туфлях на каблуках без боли. Материал появился на сайте издания.

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По словам журналистки, чтобы походка в туфлях на шпильках выглядела естественно, при ходьбе рекомендуется сначала опускать пятку, а затем носок. Кроме того, следует делать маленькие шаги и не торопиться, отмечает эксперт.

«Это может не только выглядеть неуклюже, но и быть травмоопасно», — поясняет она.

Эггенбергер также посоветовала слегка отклоняться назад и не смотреть вниз, визуализируя при этом прямую линию под ногами.

«Во время прогулки в обуви на каблуках многие вытягивают шею вперед, чтобы компенсировать медленный шаг. Так что позволяйте себе отклоняться в противоположную сторону», — добавляет стилистка.

Среди прочего, чтобы ноги чувствовали себя устойчивее, можно слегка прогнуть стопу. Дополнительное давление на внутреннюю часть обуви облегчит маневрирование, заявляет автор материала. Вдобавок в числе рекомендаций оказалась важность правильного подбора удобной колодки и высоты каблука.