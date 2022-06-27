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1 час назад

Стилисты перечислили способы купить одежду за бесценок

Lenta.ru

Стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Своими рекомендациями они поделились с журналистами The Sun.

Стилисты перечислили способы купить одежду за бесценок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. В первую очередь она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.

В то же время опытный байер Кейтлин Трантам рассказала, что следует отдавать предпочтение вещам люксовых брендов, а не масс-маркетовой продукции, поскольку последняя, как правило, выполнена некачественно.

«Я редко покупаю вещи Forever 21, H&M, Zara или Fashion Nova, потому что в их ассортименте представлены трендовые, а не базовые наряды», — уточнила она.

По словам блогерши Алли Майорга, можно выбирать одежду неподходящего размера или фасона, поскольку подогнать ее под фигуру у швеи будет гораздо дешевле, чем купить новый аналогичный предмет гардероба. Специалистка добавила, что вещам, порванным по шву, легко вернуть товарный вид.

«И не забывайте мерить вещи, чтобы не пришлось их возвращать», — заключила она.

Пользовательница сети Джуди Лемон, в свою очередь, заявила, что целесообразно искать зимнюю одежду летом и наоборот, чтобы купить ее по лучшей стоимости. Помимо этого, она рекомендует приобретать наряды из натуральных тканей, чтобы носить их как можно дольше.

В апреле блогерша похвасталась свадебным платьем, купленным в секонд-хенде за 400 рублей, и удивила пользователей сети. Юзерша с никнеймом girlygrrlstyle отметила, что не планирует свадьбу, так как пребывает в счастливом браке 19 лет. Тем не менее она приобрела наряд и запечатлела себя на камеру в образе невесты. Автор видео позировала в кружевном платье с корсетным лифом, расшитым бисером поясом и шлейфом.

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