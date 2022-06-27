Васильев призвал ввести в школах уроки стиля

Александр Васильев заверил, что «Модный приговор» вернется на экраны. Женщинам в России нужна эта программа, потому что все хотят быть красивыми и желанными. А уроки по стилю, по его мнению, нужно ввести даже в школе.
«Я абсолютно уверен, что хотя бы этот урок должен быть. И для педагогов этот урок нужен»,
– признался Васильев изданию Proзвезд.
Он считает, что профессионал должен рассказывать, как одеваться учителям, директорам и другим сотрудникам школ. Мода непостоянна и изменчива, а некоторые следуют устоям далекого прошлого. Да и девушки без «Модного приговора» – как без рук.
Ранее Васильев рассказывал подробнее о новом сезоне шоу. «ФедералПресс» публиковал его слова. \