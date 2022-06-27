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41 минуту назад

Россиянкам назвали самые модные цвета на лето 2022 года

Lenta.ru

Основательница журнала Style и школы стиля Полли Рыжова перечислила россиянкам самые модные цвета на лето 2022 года. Рекомендации эксперта поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 27 июня.

Россиянкам назвали самые модные цвета на лето 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, трендом сезона являются не только яркие оттенки, но и пастельная гамма. Таким образом, одним из самых актуальных цветов эксперт назвала зефирный розовый, который является «универсальной базой» для женственных образов.

При этом главным оттенком года остается сиренево-синий, которому институт Pantone дал название Very Peri.

«Сиренево-лиловая гамма не только притягивает взгляд, но и дарит уверенность в себе. В наше турбулентное время — самое то», — отмечает Рыжова.

Среди трендов стилистка также выделяет «энергичный апельсиновый», на основе которого можно создавать как монохромные, так и контрастные образы. Выделиться из толпы, как утверждает эксперт, также поможет ягодный красный, а выглядеть дорого — морской синий, который можно комбинировать как с классическими нейтральными оттенками, так и с необычными, например мятным.

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