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44 минуты назад

В TikTok появилась мода на макияж с эффектом обгоревшего на солнце лица

Газета.Ru

В TikTok нарастает популярность нового тренда в области макияжа — пользователи создают эффект слегка обгоревшего на солнце лица. Об этом сообщает британское издание Ok!.

Появилась мода на макияж с эффектом обгоревшего лица
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для создания впечатления, будто лицо слегка обгорело, тиктокеры обильно наносят румяна на самые выступающие его части — те, что больше всего подвержены загару. При этом они могут использовать как средства кремовой текстуры, так и порошкообразные румяна.

Средства наносятся на «яблочки» щек, спинку носа и растираются к ушам.

По хэштегу #sunburnblush («румянец от солнечного ожога») в соцсети можно найти более 704 тыс. видеороликов.

Отмечается, что для создания эффекта солнечного ожога на лице можно использовать румяна любых оттенков, от конфетно-розового до персикового.

Мода,
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