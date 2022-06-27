Появилась мода на макияж с эффектом обгоревшего лица

В TikTok нарастает популярность нового тренда в области макияжа — пользователи создают эффект слегка обгоревшего на солнце лица. Об этом сообщает британское издание Ok!.

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Для создания впечатления, будто лицо слегка обгорело, тиктокеры обильно наносят румяна на самые выступающие его части — те, что больше всего подвержены загару. При этом они могут использовать как средства кремовой текстуры, так и порошкообразные румяна.

Средства наносятся на «яблочки» щек, спинку носа и растираются к ушам.

По хэштегу #sunburnblush («румянец от солнечного ожога») в соцсети можно найти более 704 тыс. видеороликов.