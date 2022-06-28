Как ходить на каблуках и не страдать от боли

Чтобы при ходьбе в обуви на каблуках не болели ноги, следует изменить походку и слегка отклоняться назад. Об этом пишет Who What Wear.

Стилист и редактор издания Максин Эггенбергер уточняет, что при ходьбе рекомендуется сначала опускать пятку, а затем носок. Так походка будет выглядеть максимально эффектно и естественно. Также рекомендуется делать маленькие шаги и не торопиться: походка должна быть легкой и непринужденной. Корпус должен чуть отклоняться, но при этом держать взгляд следует вперед, а не в пол.