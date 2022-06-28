Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
2 часа назад

Стилист Эггенбергер рассказала, как ходить на каблуках и не страдать от боли

Газета.Ru

Чтобы при ходьбе в обуви на каблуках не болели ноги, следует изменить походку и слегка отклоняться назад. Об этом пишет Who What Wear.

Как ходить на каблуках и не страдать от боли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стилист и редактор издания Максин Эггенбергер уточняет, что при ходьбе рекомендуется сначала опускать пятку, а затем носок. Так походка будет выглядеть максимально эффектно и естественно. Также рекомендуется делать маленькие шаги и не торопиться: походка должна быть легкой и непринужденной. Корпус должен чуть отклоняться, но при этом держать взгляд следует вперед, а не в пол.

"Во время прогулки в обуви на каблуках многие вытягивают шею вперед, чтобы компенсировать медленный шаг. Так что позволяйте себе отклоняться в противоположную сторону",

– объяснила эксперт.

Также Эггенбергер советует слегка прогибать стопу, чтобы не допустить боли в ногах. Однако при выборе любой пары туфель важно смотреть на качество колодки и высоту каблука.

Ранее российский бренд начал продавать копии обуви Yeezy Канье Уэста за 1699 руб.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители