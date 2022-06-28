Как прошел седьмой день Московской недели моды

В воскресенье Московская неделя моды завершилась целой серией запоминающихся финальных событий. В парке «Зарядье» в этот день свои коллекции представили – KARTASHOVA, LESEL, Semiletova, Venera M., EKaterina RinaR, JENESAQ и ANNPOLYAKOVA, VALENTIN YUDASHKIN, также для всех желающих прошел показ Института бизнеса и дизайна.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

На ВДНХ программа началась с показа коллекции PARLE и продолжилась подиумными шоу Masha Varlamova, SKVO, Galina Podzolko, SaiJamin, VOLEGOV. Серию модных показов у знаменитого фонтана «Дружба народов» завершил коллективный показ с участием Christine Tyake, Ann Look, George Black, Sveta Vesta, RaviRich, бренда «Дом Елисабет», RINA COLLECTION, Ирина Шарлау, S.leto, Shaklein и Fashion BAR. Показ прошел под выступление группы Pompeya.

Пресс-служба

На Тверской площади в финальный день Московской недели моды состоялись показы коллекции спортивной одежды, БФ «Синдром Любви», ANGELA MISKY и АНО Центр «Устойчивое развитие», представили свои работы участники Московского конкурса молодых модельеров.

Пресс-служба

Весь день продолжали принимать покупателей маркеты Московской недели моды: на основной площадке в «Зарядье» при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU, в Северном тоннеле, в Торговой галерее Seasons, на Тверском бульваре и на Тверской площади.

Прошли заключительные сессии деловой программы в рамках Московской недели моды, профессиональный шоурум для байеров в Музее моды в Гостином дворе закончил принимать гостей. Полный список брендов, принявших участие в шоуруме, доступен по ссылке.

Для Московской недели моды Московская фабрика мороженого АО «БРПИ» специально выпустила 4 эксклюзивных вкуса: эскимо «ГРАНАТ–ФИСТАШКА» в горьком шоколаде, эскимо «КЛУБНИКА–БАЗИЛИК» в белом шоколаде, мороженое «АПЕЛЬСИН–ШОКОЛАД» и «ВАНИЛЬ – БЕРЕЗОВЫЙ СОК» в вафельном стаканчике. Вкусы сезона можно приобрести также на городских площадках фестиваля «Московские сезоны».

Пресс-служба

Специально для гостей Московской недели моды отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк станут яркими героями модного сезона. Побалуйте себя в перерывах модных показов – загляните в «Метрополь».

Официальный стилист Московской недели моды — MONE PROFESSIONAL, официальные отели-партнеры «Метрополь» и «Балчуг Кемпински».