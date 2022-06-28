Какая обувь вновь вернулась в моду

Модный редактор портала 21Ninety Габриэль Тэзвелл назвала сандалии на платформе новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистки, упомянутая обувь была популярна в 1990–2000-х годах и вновь вернулась в моду благодаря новым коллекциям именитых брендов. Отмечается, что такие модели появились в ассортименте марок E.V.A, Becky, Cro Slides, Maze, Arizona Sandals и Slinky 30, а также Contempo, Voss Mono и Almost Paradise.

Сочетать такие сандалии эксперт рекомендует с платьями, брюками-карго и мини-юбками. «Вы действительно не ошибетесь, выбрав любую модель сандалий на платформе, потому что они все милые», — поясняет Тэзвелл.