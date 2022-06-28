Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
28 июня

Сандалии на платформе вновь вернулись в моду

Lenta.ru

Модный редактор портала 21Ninety Габриэль Тэзвелл назвала сандалии на платформе новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Какая обувь вновь вернулась в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, упомянутая обувь была популярна в 1990–2000-х годах и вновь вернулась в моду благодаря новым коллекциям именитых брендов. Отмечается, что такие модели появились в ассортименте марок E.V.A, Becky, Cro Slides, Maze, Arizona Sandals и Slinky 30, а также Contempo, Voss Mono и Almost Paradise.

Сочетать такие сандалии эксперт рекомендует с платьями, брюками-карго и мини-юбками. «Вы действительно не ошибетесь, выбрав любую модель сандалий на платформе, потому что они все милые», — поясняет Тэзвелл.

Ранее модный редактор американской версии журнала Vogue Лиана Сатенштейн назвала популярную среди знаменитостей летнюю обувь, которая стала новым трендом. Отмечается, что в июне американская модель Хейли Бибер появилась на улицах Нью-Йорка в длинном пиджаке и черных лакированных лоферах на массивной подошве в сочетании с длинными белыми носками. Кроме того, в мае манекенщица Кендалл Дженнер выбрала для прогулки образ с прямыми джинсами и танк-топом в комбинации с такой же обувью, украшенной кисточками.

Мода,Кендалл Дженнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители