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26 минут назад

Для жаркой погоды выберите цветное платье изо льна

runews24.ru

Дизайнеры советуют в жаркие летние дни надевать льняные платья различных цветов. Лучше выбирать однотонные вещи, чтобы была возможность сочетать их с различными предметами базового гардероба. Льняные ткани, как никакие другие, подходят для жары, так как прекрасно пропускают воздух и защищают кожу от солнечных лучей.

Для жаркой погоды выберите цветное платье изо льна
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отметим, что льняные платья лучше выбирать свободного кроя, чтобы тело чувствовало себя комфортно. Для летнего образа с льняным платьем не требуются какие-то дополнительные элементы. Достаточно надеть удобные босоножки и взять с собой интересную сумку или рюкзак.

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