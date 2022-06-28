Для жаркой погоды выберите цветное платье изо льна

Дизайнеры советуют в жаркие летние дни надевать льняные платья различных цветов. Лучше выбирать однотонные вещи, чтобы была возможность сочетать их с различными предметами базового гардероба. Льняные ткани, как никакие другие, подходят для жары, так как прекрасно пропускают воздух и защищают кожу от солнечных лучей.