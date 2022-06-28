Какая верхняя одежда будет модной осенью и зимой 2022-2023

Причин покупки новой верхней одежды у женщины может быть несколько. Во-первых, ей действительно нужна теплая и удобная вещь, так как в гардеробе нет подходящего варианта. Во-вторых, ей нужны новые трендовые модели для создания стильных и свежих образов. В-третьих, ей нужна статусная вещь, которая поднимет ее репутацию в обществе.

Фото: 62info.ru 62info.ru

Все эти цели важны в равной степени. Нельзя отвергать желание женщины быть в комфорте и сохранять здоровье, быть красивой и желанной и быть уверенной в своем положении. Лучше, если будет доступна верхняя одежда от производителя, тогда покупательница получит возможность купить вещь из последней коллекции и не переплачивать.

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На какие модели стоит обратить внимание в 2022 году?

Уже сейчас многие дизайнеры представили свои новинки, которые показывают, какие тренды считают наиболее сильными.

Пальто ярких цветов

Одна из интересных модных находок наступающего сезона – яркие цвета пальто. Красный, глубокий синий, горчичный, сияюще белый – они выделяются на общем фоне и делают женщину королевой. Кстати, так как пальто становится наиболее сильной вещью в луке, остальные предметы гардероба могут быть сдержанными. Так что, например, на работе в офисе женщина будет выглядеть по-деловому аскетично. Когда же она выйдет на улицу, при любой погоде у нее будет отличное настроение, так как яркое пальто вызывает позитивные эмоции и позволяет чувствовать себя красивой и сексуальной.

Что касается кроя, то он может быть как классическим, так и более свободным. Расслабленный силуэт даст женщине свободу в движениях и самовыражении.

Пальто-рубашка

Если женщина хочет похулиганить, она может добавить в гардероб пальто-рубашку. Чем оно привлекает? Во-первых, в нем удобно, свободный крой напоминают уютную пижаму, но при этом, конечно, вещь статусная, к ней нужно подбирать соответствующую одежду. Во-вторых, это смелое решение, которое свидетельствует о том, что покупательница в первую очередь ценит свое мнение, и только во вторую очередь принимает во внимание посторонние суждения.

Еще один плюс пальто-рубашки – в любом возрасте женщина в нем выглядит по-спортивному бодро и подтянуто. Наверняка она будет ощущать себя моложе, ведь такой стиль – прерогатива юных и романтичных особ.

Нестандартный крой пуховика