Жилеты названы главным трендом лета

Жилеты от костюма-тройки назвали одним из главных трендов 2022 года в Великобритании. Как сообщает Metro, британский ритейлер John Lewis в прошлом году отчитался о 53-прцентном росте запросов на жилеты. Издание уточняет, что жилеты носят как акцентный элемент образа.

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Стилисты предлагают носить их поверх белоснежной футболки - в этом случае следует оставить пуговицы расстегнутыми. Более смелым предлагают носить жилет без всего под ним.

В сочетании с ним можно носить как прямые брюки, так и джинсы, юбки-мини и даже шорты. Жилеты больше не являются представителями исключительно классического стиля. Теперь стоит экспериментировать с сочетаниями, аксессуарами и обувью.