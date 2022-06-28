Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
2 часа назад

Жилеты названы главным трендом лета

Газета.Ru

Жилеты от костюма-тройки назвали одним из главных трендов 2022 года в Великобритании. Как сообщает Metro, британский ритейлер John Lewis в прошлом году отчитался о 53-прцентном росте запросов на жилеты. Издание уточняет, что жилеты носят как акцентный элемент образа.

Жилеты названы главным трендом лета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стилисты предлагают носить их поверх белоснежной футболки - в этом случае следует оставить пуговицы расстегнутыми. Более смелым предлагают носить жилет без всего под ним.

В сочетании с ним можно носить как прямые брюки, так и джинсы, юбки-мини и даже шорты. Жилеты больше не являются представителями исключительно классического стиля. Теперь стоит экспериментировать с сочетаниями, аксессуарами и обувью.

Из цветов можно выбрать яркие оттенки, которые актуальные в этом сезоне: зеленый, розовый и оранжевый. Для более сдержанных подойдет бежевый, белый и пастельная палитра.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители