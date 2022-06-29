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54 минуты назад

Невеста случайно купила платье Dolce & Gabbana за шестую часть цены

Lenta.ruиещё 3

Невеста из Великобритании по имени Кейтлин (фамилия неизвестна) случайно приобрела дизайнерское подвенечное платье за шестую часть цены и удивила подписчиков. Соответствующая публикация была размещена на портале Reddit.

Невеста случайно купила платье Dolce & Gabbana за бесценок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша поделилась снимком, на котором она запечатлена в кружевном белом платье с рукавами-фонариками, квадратным вырезом и шлейфом. Оказалось, что упомянутый наряд входил в коллекцию люксового итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Британка рассказала, что купила его в магазине американского ретейлера T.J. Maxx, в ассортименте которого нередко появляются стоковые вещи известных и дорогих модных марок. Стоимость наряда составила 850 долларов (43 тысячи рублей), при этом его оригинальная цена — 5,9 тысячи долларов (около 300 тысяч рублей).

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Я не верю! Великолепно», «Какая выгодная покупка!», «Сидит так, будто на тебя сшито», «Невероятная находка», — писали они.

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