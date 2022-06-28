Стилистка назвала идеальный наряд на лето

Модный редактор портала Who What Wear Эмили Доус назвала идеальный наряд на лето. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистки, свободная льняная одежда, а именно рубашки с длинными или короткими рукавами в сочетании с шортами или брюками, являются самой актуальной одеждой в текущем сезоне. Специалистка подчеркнула, что такие вещи будут выглядеть стильно и при этом останутся комфортными в жаркую погоду.

Журналистка порекомендовала дополнить вышеупомянутый образ сандалиями, жилетом и сумкой-корзиной. Отмечается, что наряд подходит как для летних прогулок по городу, так и для пляжного отдыха. «Я заметила, как много инфлюэнсеров в социальных сетях носят эти вещи без перерыва. Так поступаю и я тоже», — заключила Доус.