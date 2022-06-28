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2 часа назад

Стилистка назвала идеальный наряд на лето

Lenta.ru

Модный редактор портала Who What Wear Эмили Доус назвала идеальный наряд на лето. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилистка назвала идеальный наряд на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, свободная льняная одежда, а именно рубашки с длинными или короткими рукавами в сочетании с шортами или брюками, являются самой актуальной одеждой в текущем сезоне. Специалистка подчеркнула, что такие вещи будут выглядеть стильно и при этом останутся комфортными в жаркую погоду.

Журналистка порекомендовала дополнить вышеупомянутый образ сандалиями, жилетом и сумкой-корзиной. Отмечается, что наряд подходит как для летних прогулок по городу, так и для пляжного отдыха. «Я заметила, как много инфлюэнсеров в социальных сетях носят эти вещи без перерыва. Так поступаю и я тоже», — заключила Доус.

Ранее в июне основательница журнала Style и школы стиля Полли Рыжова перечислила россиянкам самые модные цвета на лето 2022 года. По словам стилистки, трендом сезона являются не только яркие оттенки, но и пастельная гамма. Так, одним из самых актуальных цветов стал зефирный розовый, который является универсальной базой для женственных образов.

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