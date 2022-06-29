Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
3 часа назад

Идеальные платья для женщин с пышными формами

Lenta.ru

Основательница авторской школы стиля и журнала Style Полли Рыжова назвала идеальные фасоны летних платьев для женщин с пышными формами. Рекомендации эксперта поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 29 июня.

Идеальные платья для женщин с пышными формами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, стилистка посоветовала обратить внимание на платья на запах с V-образными вырезами. По ее мнению, данные модели подчеркивают достоинства фигуры и визуально удлиняют шею, а драпировка в области талии маскирует живот.

На каждый день Рыжова советует приобрести платье-рубашку или платье-футболку из плотной ткани — такие фасоны скроют полноту рук и плеч.

«Носить их можно с ремнями, чтобы акцентировать талию»,

— отмечает она.

Удачно на женщинах плюс-сайз смотрятся модели А-силуэта, в частности, с поясом, оформленным в стиле ампир и ярусной юбкой. Эксперт уверена, что таким образом можно зрительно уменьшить выступающий живот.

В этом сезоне актуальной остается и одежда в бельевом стиле, который подразумевает струящиеся ткани и свободный крой.

«Если хочется прикрыть руки, можно надеть в качестве второго слоя льняную рубашку или легкую джинсовку»,

— комментирует инфлюэнсер.

Что касается вечерних образов, Рыжова предлагает рассмотреть варианты длины макси с разрезами на ноге. Они подчеркнут формы и помогут казаться выше и стройнее, уточняет она.

Мода,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители