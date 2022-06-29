Идеальные платья для женщин с пышными формами

Основательница авторской школы стиля и журнала Style Полли Рыжова назвала идеальные фасоны летних платьев для женщин с пышными формами. Рекомендации эксперта поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 29 июня.
Так, стилистка посоветовала обратить внимание на платья на запах с V-образными вырезами. По ее мнению, данные модели подчеркивают достоинства фигуры и визуально удлиняют шею, а драпировка в области талии маскирует живот.
На каждый день Рыжова советует приобрести платье-рубашку или платье-футболку из плотной ткани — такие фасоны скроют полноту рук и плеч.
«Носить их можно с ремнями, чтобы акцентировать талию»,
— отмечает она.
Удачно на женщинах плюс-сайз смотрятся модели А-силуэта, в частности, с поясом, оформленным в стиле ампир и ярусной юбкой. Эксперт уверена, что таким образом можно зрительно уменьшить выступающий живот.
В этом сезоне актуальной остается и одежда в бельевом стиле, который подразумевает струящиеся ткани и свободный крой.
«Если хочется прикрыть руки, можно надеть в качестве второго слоя льняную рубашку или легкую джинсовку»,
— комментирует инфлюэнсер.
Что касается вечерних образов, Рыжова предлагает рассмотреть варианты длины макси с разрезами на ноге. Они подчеркнут формы и помогут казаться выше и стройнее, уточняет она.