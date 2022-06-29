Какую обувь носить летом 2022

Лето уже ворвалось в нашу жизнь горячо и жарко. Стилисты рассказали, какую обувь носить в 2022 и выглядеть трендово.
Этот тренд не выходит из моды уже несколько лет, пишет Marie Claire. Но в 2022 стал пользоваться особой популярностью. Их можно носить с шортами, джинсами, платьями, да с чем угодно. Есть модели на каблуке, есть на плоской подошве.
Тренд из 90-х – босоножки с квадратным мысом и небольшим широким каблучком. Отлично смотрятся с платьями в бельевом стиле и легкими сарафанами.
Кеды – обувь на все времена. Они отлично смотрятся и со спортивным луком и с женственными нарядами.
Это удобно, это легко и подходит почти к каждому луку. Стилисты советуют выбирать биркенштоки на плоском ходу, рыбацкие сандалии или кожаные шлепанцы.