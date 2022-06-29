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2 часа назад

Какую обувь носить летом 2022

РИА "ФедералПресс"

Лето уже ворвалось в нашу жизнь горячо и жарко. Стилисты рассказали, какую обувь носить в 2022 и выглядеть трендово.

Какую обувь носить летом 2022
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Босоножки на шнуровке

Этот тренд не выходит из моды уже несколько лет, пишет Marie Claire. Но в 2022 стал пользоваться особой популярностью. Их можно носить с шортами, джинсами, платьями, да с чем угодно. Есть модели на каблуке, есть на плоской подошве.

Босоножки на небольшом каблуке

Тренд из 90-х – босоножки с квадратным мысом и небольшим широким каблучком. Отлично смотрятся с платьями в бельевом стиле и легкими сарафанами.

Кеды

Кеды – обувь на все времена. Они отлично смотрятся и со спортивным луком и с женственными нарядами.

Сандали

Это удобно, это легко и подходит почти к каждому луку. Стилисты советуют выбирать биркенштоки на плоском ходу, рыбацкие сандалии или кожаные шлепанцы.

Мода,
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