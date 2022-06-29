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3 часа назад

Детали, портящие образ женщины

Lenta.ru

Стилистка Анна Рейес перечислила детали, которые портят образ женщины и делают его неряшливым. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Детали, портящие образ женщины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом anareyess__ порекомендовала не носить спортивную одежду за пределами фитнес-зала. По ее словам, легинсы и велосипедки, надетые для прогулки по городу, удешевляют внешний вид.

«Выглядит так, будто человек не переоделся после тренировки»,

— отметила блогерша.

Кроме того, Рейес заявила, что торчащее из-под платьев и топов нижнее белье способно испортить даже дорогой наряд.

«Не выставляйте бретели бюстгальтера напоказ! Особенно если они грязные. Белье должно быть строго под одеждой»,

— добавила она.

По мнению стилистки, частой ошибкой женщин также является выход из дома с мокрой головой, поскольку по этой причине волосы выглядят неряшливо.

«Таким образом вы презентуете себя как неорганизованного человека, который не умеет правильно распоряжаться своим временем»,

— объяснила Рейес.

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