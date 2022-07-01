Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Стилист рассказала, как выглядеть модно даже в жару

Москва24иещё 23

Для жаркой погоды лучше всего подходит светлая свободная одежда из хлопка, льна и других натуральных материалов, заявила стилист Ольга Ким. Об этом сообщает News.ru.

Стилист рассказала, как выглядеть модно даже в жару
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, в некоторых случаях в составе ткани может присутствовать полиэстер. При этом Ким рекомендует отказаться от облегающей одежды, поскольку летом в ней особенно жарко и некомфортно.

"Например, отличный вариант – свободное платье, которое мало прикасается к телу, если вы готовы к расслабленным образам. Сейчас еще очень актуальный вариант – костюмы с рубашкой. Это могут быть либо свободно струящиеся брюки и такая же свободная рубашка", – сказала она.

Также стилист посоветовала составить образ из шорт с рубашкой с коротким рукавом. "Это тоже очень актуально сейчас", – заявила Ким. Говоря о цветах одежды, она отметила, что для жаркой погоды наиболее актуальными являются ванильный, цвет слоновой кости или цвета светлых пастельных оттенков: нежно-голубой, светло-зеленый, светло-желтый, розовый.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители