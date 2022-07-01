Стилист рассказала, как выглядеть модно даже в жару

Для жаркой погоды лучше всего подходит светлая свободная одежда из хлопка, льна и других натуральных материалов, заявила стилист Ольга Ким. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, в некоторых случаях в составе ткани может присутствовать полиэстер. При этом Ким рекомендует отказаться от облегающей одежды, поскольку летом в ней особенно жарко и некомфортно.
"Например, отличный вариант – свободное платье, которое мало прикасается к телу, если вы готовы к расслабленным образам. Сейчас еще очень актуальный вариант – костюмы с рубашкой. Это могут быть либо свободно струящиеся брюки и такая же свободная рубашка", – сказала она.
Также стилист посоветовала составить образ из шорт с рубашкой с коротким рукавом. "Это тоже очень актуально сейчас", – заявила Ким. Говоря о цветах одежды, она отметила, что для жаркой погоды наиболее актуальными являются ванильный, цвет слоновой кости или цвета светлых пастельных оттенков: нежно-голубой, светло-зеленый, светло-желтый, розовый.