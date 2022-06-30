Одежда в стиле куклы Барби стала трендом у знаменитостей

Внешность в стиле культовой куклы Барби стала трендом у знаменитостей в 2022 году. Соответсвующий материал публикует журнал Vogue.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, актуальность обрело модное направление под названием Barbiecore, вдохновленное дизайном кукол Барби производства американской компании Mattel. По словам редакторов, для указанного течения характерны одежда различных оттенков розового, неоновые спортивные комплекты в стиле 1980-х годов, а также длинные волосы и множество украшений.

Отмечается, что популяризаторами данного стиля стали актриса Меган Фокс и ее возлюбленный, рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер). Партнеры появились на премьере документального фильма Life In Pink в парных нарядах розового цвета: модель сняли в мини-платье и босоножках в тон, а ее спутник выбрал белые брюки и перламутровый топ.