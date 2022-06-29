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26 минут назад

Стилистка назвала лучшую одежду для долгих поездок

Lenta.ru

Модный редактор британской версии журнала Glamour Джорджия Тродд назвала лучшую одежду для долгих поездок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилистка назвала лучшую одежду для долгих поездок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, вдохновением для подобного наряда могут послужить домашние вещи. «Комфорт превыше всего, когда речь заходит о сборах в аэропорт», — отметила эксперт. Однако она подчеркнула, что для того, чтобы выглядеть идеально, следует придерживаться нескольких правил. Например, добавить к образу массивные кроссовки, кепку, золотые украшения, дорогую дизайнерскую сумку или большую сумку-ведро.

Эксперт внесла в список спортивные штаны-джоггеры, уютные джемперы, стильные толстовки с капюшоном, сандалии из овечьей шерсти, длинные платья-футболки и свободные рубашки. Кроме того, журналистка посоветовала подбирать одежду нейтральных оттенков.

«Модные блогеры и стилисты каждый раз попадают в самую точку, достигая правильного баланса между комфортными и изящными нарядами. При этом создается впечатление, что они даже не старались. Следуйте их примеру»,

— заключила Тродд.

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