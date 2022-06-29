Стилистка назвала лучшую одежду для долгих поездок

По словам стилистки, вдохновением для подобного наряда могут послужить домашние вещи. «Комфорт превыше всего, когда речь заходит о сборах в аэропорт», — отметила эксперт. Однако она подчеркнула, что для того, чтобы выглядеть идеально, следует придерживаться нескольких правил. Например, добавить к образу массивные кроссовки, кепку, золотые украшения, дорогую дизайнерскую сумку или большую сумку-ведро.