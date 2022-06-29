Раскрыты ошибки девушек при выборе образа на свидание

Женский коуч Паулина Коннор раскрыла пять распространенных ошибок при выборе образа на свидание. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта в области отношений, удешевить образ и испортить впечатление о девушке способны такие детали, как отросшие корни и сухие кончики волос. Кроме того, специалистка призвала не приходить на встречу с потенциальным избранником с длинными наращенными ногтями с ярким лаком и различными украшениями.

В то же время недочетами в стиле Коннор считает резинку для волос, оставленную на запястье, и использование тонального крема, который не соответствует оттенку кожи.