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1 час назад

Сергей Зверев раскрыл главное качество модного человека

Lenta.ru

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев раскрыл главное качество модного человека. Комментарий эксперта приводит «Национальная служба новостей».

Сергей Зверев раскрыл главное качество модного человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, специалист отметил, что для того, чтобы быть модным, необходимо быть здоровым. По его словам, человек, который уделяет внимание не только внешней красоте, но и состоянию организма в целом, будет выглядеть по-настоящему стильно.

«Когда у вас есть здоровье, прекрасное настроение, роскошная фигура, роскошная кожа, волосы, ресницы — не как после последней драки и не наращенные, а свои собственные, — это роскошь, это и есть фэшн, это и есть мода»,

— заявил стилист.

Мода,Сергей Зверев,
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