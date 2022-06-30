Как модно одеваться при минимальном бюджете

Блогер из Великобритании Чарли Беттс раскрыл способ одеваться модно при минимальном бюджете. Свои рекомендации он запечатлел на видео и разместил в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзер с никнеймом chilli.97 признался, что большую часть одежды и обуви он покупает на блошиных рынках и благотворительных распродажах. Свой выбор он объяснил тем, что именно в таких местах можно купить оригинальные дизайнерские вещи «за бесценок». В ролике Беттс рассказал о находках, среди которых предметы гардероба премиальных брендов, таких как Ted Baker, Wrangler, Dolce & Gabbana, Lacoste.