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2 часа назад

Блогер раскрыл способ модно одеваться при минимальном бюджете

Lenta.ru

Блогер из Великобритании Чарли Беттс раскрыл способ одеваться модно при минимальном бюджете. Свои рекомендации он запечатлел на видео и разместил в TikTok.

Как модно одеваться при минимальном бюджете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзер с никнеймом chilli.97 признался, что большую часть одежды и обуви он покупает на блошиных рынках и благотворительных распродажах. Свой выбор он объяснил тем, что именно в таких местах можно купить оригинальные дизайнерские вещи «за бесценок». В ролике Беттс рассказал о находках, среди которых предметы гардероба премиальных брендов, таких как Ted Baker, Wrangler, Dolce & Gabbana, Lacoste.

На размещенных кадрах блогер продемонстрировал большой пакет с одеждой, а также чек, общая сумма которого составила 55 фунтов стерлингов (3,5 тысячи рублей). Так, ему удалось приобрести кроссовки Nike Air Max за десять фунтов стерлингов (643 рубля) и вельветовые брюки Armani за шесть фунтов стерлингов (386 рублей).

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