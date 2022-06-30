Идеальная обувь в жаркую погоду

При желании можно ходить даже на каблуках.

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В жаркое время года с медицинской точки зрения подойдет открытая обувь на небольшом каблучке с обязательным текстильным верхом. Так больше обеспечивается дополнительная вентиляция и нога «дышит».

Таким мнением поделился заслуженный российский врач Андрей Кабычкин, призвавший не забывать о том, что чем комфортнее ногам в знойные дни, тем меньше устает весь организм человека.

Самой же оптимальной для жары обувью специалист назвал совершенно открытую обувь – шлепанцы и босоножки.