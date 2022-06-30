Невеста показала способ одеть подружек невесты за тысячу рублей

Блогерша Джейми Макклюр показала неожиданный способ сэкономить на платьях подружек невесты, потратив на них не более тысячи рублей. Своим лайфхаком она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, невеста купила светло-бежевые платья-комбинации на распродаже шведского массмаркетового бренда H&M. Каждая вещь обошлась ей в 8,9 доллара (470 рублей), при этом цена без скидки ранее составляла 14,9 доллара (около 790 рублей). «У меня всего две подружки и я подумала, что одеть их в платья за 240 долларов (около 12,6 тысячи рублей — прим. «Ленты. ру») — слишком дорого», — отметила юзерша.

Затем Макклюр приобрела в магазине товаров для рукоделия дешевый отрез прозрачной белой ткани и жемчужные бусины. Материал она пришила поверх платьев и украсила его искусственным жемчугом. Она также добавила, что жемчуг соответствует тематике свадьбы и является частью ее оформления.