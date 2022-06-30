Сергей Зверев перечислил вневременные тренды

Вневременные тренды перечислил в беседе с НСН известный стилист и певец Сергей Зверев. По его мнению, основой любого модного образа служат здоровье и естественность.
«Чтобы быть модным, надо быть здоровым. Когда у вас есть здоровье, прекрасное настроение, роскошная фигура, роскошная кожа, волосы, ресницы — не как после драки и не нарощенные, а свои собственные, это роскошь, это и есть фэшн, это и есть мода»,
— заявил Зверев.
Знаменитый парикмахер добавил, что открытый живот считает «дурацким трендом», на который невозможно смотреть.
«Нужно следить за собой»,
— сказал он.