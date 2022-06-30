Сергей Зверев перечислил вневременные тренды

«Чтобы быть модным, надо быть здоровым. Когда у вас есть здоровье, прекрасное настроение, роскошная фигура, роскошная кожа, волосы, ресницы — не как после драки и не нарощенные, а свои собственные, это роскошь, это и есть фэшн, это и есть мода»,