Как отличить обувь из натуральной кожи от кожзаменителя

Считается, что обувь из натуральной кожи более долговечная, прочная и комфортная для длительного ношения. Но как выбрать удачную обновку, если технологии шагнули вперед и отличить кожзаменитель от натурального сырья очень сложно? Расскажет “Рамблер”.

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В магазине: оцениваем внешний вид

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Если вы выбираете пару обуви зарубежного производства, вам пригодится знание того, каким словом в промышленности обозначают натуральную кожу на разных языках:

Италия – vera pelle,

Германия – echtleder,

Англия — genuine leather,

Франция — cuir véritable,

Португалия – couro legítimo,

Испания – cuero genuino,

Нидерланды – echt leer.

Фабричных производителей обязывают отмечать на паре обуви, из какого материала она сделана. Раскроем, что означает каждая пиктограмма:

кусочек шкуры – пара сделана из натуральной кожи;

кусочек шкуры с ромбом посередине – значит, пара сделана из натуральной кожи, но имеет искусственное покрытие;

фрагмент “решетки” – ткань;

ромб – “другие материалы”, как правило, синтетические.

К сожалению, доверять маркировке на 100% мы не призываем, поскольку бывают ситуации, когда производители вводят покупателей в заблуждение намеренно.

Также не стоит опираться только на образец материала, который должен демонстрировать качество использованного сырья. Он может быть кожаным, а обновка – нет.

Возьмите понравившуюся пару в руки. Надавите на кожу – увидели маленькие морщинки, которые быстро разгладились? Вероятнее всего, перед вами натуральная пара. В противном случае их не будет.

Не секрет, что при ходьбе так или иначе обувь деформируется. Если в месте сгиба цвет кожи не меняется, остается насыщенным, равномерным – обувь сделана из натурального сырья. Пара из искусственного материала хотя и вернется в исходную форму пару минут спустя, но заметный след останется.

Еще один тест, который можно безопасно провести в магазине – это реакция кожи на тепло. Натуральный материал обладает достаточной теплопроводностью. Попробуйте приложить ладонь (или пальцы) к поверхности обуви на пару минут. После выждите полминуты и потрогайте это место еще раз. Оно теплое и сухое? Поздравляем, продавец не обманул вас! Подделка из кожзама останется холодной и слегка влажной.

Обратите внимание на срез кожи. Выкройки изделий из натуральной кожи стачиваются без подгибов. Таким образом покупатель может своими глазами оценить качество материала, например, возле молнии. В срезе кожа шероховатая, она не расслаивается на пленку и основу. Но будьте внимательны – некоторые недобросовестные производители специально пришивают в этом месте тонкую кромку натурального материала. Так что использовать этот лайфхак лучше вкупе с некоторыми другими.

В домашних условиях: несколько тестов

Окончательно убедиться в том, кожаная ли перед вами обувь, помогут несколько бытовых тестов.

Если ваша пара не обработана водоотталкивающей пропиткой, то капните на обувь водой. Натуральная кожа впитает влагу, останется пятнышко. По ботинку из искусственной кожи капля стекает, как по стеклу.

Еще один тест связан с некоторым риском. Но он безопаснее проверки огнем, о которой знают наши бабушки и дедушки. И так, капните на изнаночную сторону обуви в незаметном месте немного растительного масла. Если кожа натуральная, она впитает его и останется мягкой. Искусственная “задубеет”. Дело в том, что растительный жир способен разрушить полимерные присадки, которые содержатся в ПВХ.