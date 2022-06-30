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2 часа назад

Блогер показал простой способ увеличить размер новой обуви в домашних условиях

Lenta.ru

TikTok-блогер показал простой способ растянуть новую обувь в домашних условиях, которым регулярно пользуется его мать. Соответствующий ролик появился на сайте указанной платформы.

Показан способ увеличить размер новой обуви в домашних условиях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользователь сети с никнеймом jeffyboi123456789 рассказал, как его родственница увеличивает размер туфель, чтобы они не натирали при ходьбе. По словам молодого человека, женщина отправила новую пару лодочек бренда Guess в морозильную камеру, предварительно разместив внутри пакеты с водой. Он отметил, что таким образом обувь расширяется на несколько миллиметров.

Публикация юзера стала вирусной и набрала более 1,3 миллиона просмотров за несколько дней. Зрители поблагодарили юношу за предложенный лайфхак.

«Просто гениально», «Теперь все мои каблуки будут отправляться в морозилку», «Я в шоке, это гениально», «Мама просто гений», «Супер, мне помогло!», «Спасибо большое»,

— высказывались комментаторы.

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