Показан способ увеличить размер новой обуви в домашних условиях

Пользователь сети с никнеймом jeffyboi123456789 рассказал, как его родственница увеличивает размер туфель, чтобы они не натирали при ходьбе. По словам молодого человека, женщина отправила новую пару лодочек бренда Guess в морозильную камеру, предварительно разместив внутри пакеты с водой. Он отметил, что таким образом обувь расширяется на несколько миллиметров.